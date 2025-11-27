O Bahia vai atravessar o país para enfrentar o Juventude a partir das 19h desta sexta-feira (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão, em Caxias do Sul. Mas o histórico do Tricolor nessas viagens não é nada bom, e o estádio Alfredo Jaconi costuma transformar o trecho de volta do elenco baiano em pesadelo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A primeira vez que Juventude e Bahia se enfrentaram no Jaconi foi pelo Brasileirão de 1995, 20 anos depois da inauguração do estádio. E aquele jogo já era um prenúncio do histórico que seria formado com esse duelo, já que o time gaúcho venceu por 3 a 0.

De lá para cá foram mais 10 jogos, com cinco vitórias do Juventude, quatro empates e apenas um triunfo do Bahia. O último duelo entre as equipes neste palco foi válido pela 33ª rodada do Brasileirão do ano passado, e o Juventude se deu melhor ao aplicar 2 a 1, com gols de Lucas Barbosa e Taliari, resultado importante para a manutenção do Ju na elite.

continua após a publicidade

— Não acho que seja praticamente rebaixado [o Juventude]. Mas temos nove pontos para disputar. Pelo jeito, fez jogo parelho contra o São Paulo. Vem fazendo bons jogos. Quando joga em casa, normalmente, apresenta bom futebol. O futebol, rebaixado, estava ganhando de 2 a 0 do Botafogo. Não muda a maneira dos adversários jogarem. Todos os jogos fora de casa são oportunidade. Se a gente quiser brigar pelo quinto lugar é necessário conquistar triunfo longe de casa. E o jogo do Juventude é o próximo — pontuou Ceni depois da partida contra o Vasco.

Everton Ribeiro em ação contra o Juventude pelo Brasileirão 2024, no Alfredo Jaconi (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

➡️Bahia: ausência de dupla de zaga titular pode abrir espaço para Gabriel Xavier

Bahia busca feito raro

Para seguir vivo na briga por vaga direta na fase de grupos Libertadores, o Tricolor vai precisar repetir um feito único na sua história. A primeira e última vez que o Bahia bateu o Juventude no Alfredo Jaconi foi em jogo válido pela 33ª rodada da Série B 2009. O gol foi marcado pelo atacante Jael.

continua após a publicidade

Se conseguir concretizar essa façanha contra o Juventude de Thiago Carpini, a equipe de Rogério Ceni vai a 59 pontos, garante vaga na Pré-Libertadores e se aproxima ainda mais de uma classificação direta para a fase de grupos da competição continental.