IAPE x Maranhão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Maranhense
Lance! TV transmitirá a final do Campeonato Maranhense
IAPE e Maranhão se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O confronto, válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Maranhense, terá transmissão do Lance! TV (YouTube) ao vivo e com imagens.
➡️ Assista ao jogo no canal do Lance! no YouTube
No embate de ida, as equipes empataram em 0 a 0. Uma nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.
Ficha do jogo
O IAPE somou 11 pontos na fase inicial do torneio. Já o Maranhão chegou na final após liderar a primeira fase da competição, com 13 pontos.
➡️ Aposte na final do Campeonato Maranhense!
Histórico do confronto
IAPE e Maranhão já se enfrentaram 19 vezes na história, com cinco vitórias para o Canário da Ilha, sete para o Demolidor de Cartazes e sete empates.
O IAPE estará em busca do seu primeiro título no torneio estadual. O Maranhão, por outro lado, soma 18 taças e é o terceiro maior campeão maranhense.
➡️ Finalista do Campeonato Maranhense busca título inédito; confira
Confira as informações do jogo entre IAPE x Maranhão
✅ FICHA TÉCNICA
IAPE X MARANHÃO
CAMPEONATO MARANHENSE - FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA)
📺 Onde assistir: Lance! TV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)
🚩 Assistentes: Jhon Gleidson Viegas Sousa (MA) e Jeydson Mandu Barros (MA)
🖥️ VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
IAPE: Jean; Franklin, Keven, Lucão e Lucas Santos; Railson, Rosivan, Jorge Rocha e Vagalume; Joelson e Will Viana. Técnico: Marcinho Guerreiro.
MARANHÃO: Claudyson; Matheus Rubens, Gustavo Cutrim, Dedé e Michael; Dudu, Deydson e Eloir; Mikeias, Igor Bádio e Danúbio. Técnico: Wallace Lemos.
