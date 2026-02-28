menu hamburguer
IAPE e Maranhão se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O confronto, válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Maranhense, terá transmissão do Lance! TV (YouTube) ao vivo e com imagens.

➡️ Assista ao jogo no canal do Lance! no YouTube

No embate de ida, as equipes empataram em 0 a 0. Uma nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.

Ficha do jogo

Escudo IAPE
IAP
Escudo Maranhão
MAR
Final (volta)
Campeonato Maranhense
Data e Hora
Domingo, 1º de março de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA)
Árbitro
Wallas Martins Lopes (MA)
Assistentes
Jhon Gleidson Viegas Sousa (MA) e Jeydson Mandu Barros (MA)
Var
Adriano Barros Carneiro (MA)
Onde assistir
Lance! TV (YouTube)

O IAPE somou 11 pontos na fase inicial do torneio. Já o Maranhão chegou na final após liderar a primeira fase da competição, com 13 pontos.

➡️ Aposte na final do Campeonato Maranhense!

Histórico do confronto

IAPE e Maranhão já se enfrentaram 19 vezes na história, com cinco vitórias para o Canário da Ilha, sete para o Demolidor de Cartazes e sete empates.

O IAPE estará em busca do seu primeiro título no torneio estadual. O Maranhão, por outro lado, soma 18 taças e é o terceiro maior campeão maranhense.

Partida entre Maranhão e IAPE, pelo Campeonato Maranhense (Foto: Iury Oliveira)
Partida entre Maranhão e IAPE, pelo Campeonato Maranhense (Foto: Iury Oliveira)

➡️ Finalista do Campeonato Maranhense busca título inédito; confira

Confira as informações do jogo entre IAPE x Maranhão

✅ FICHA TÉCNICA
IAPE X MARANHÃO
CAMPEONATO MARANHENSE - FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA)
📺 Onde assistir: Lance! TV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)
🚩 Assistentes: Jhon Gleidson Viegas Sousa (MA) e Jeydson Mandu Barros (MA)
🖥️ VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IAPE: Jean; Franklin, Keven, Lucão e Lucas Santos; Railson, Rosivan, Jorge Rocha e Vagalume; Joelson e Will Viana. Técnico: Marcinho Guerreiro.

MARANHÃO: Claudyson; Matheus Rubens, Gustavo Cutrim, Dedé e Michael; Dudu, Deydson e Eloir; Mikeias, Igor Bádio e Danúbio. Técnico: Wallace Lemos.

