Bahia renova contrato de David Duarte, ex-Fluminense

O Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, a renovação de contrato do zagueiro David Duarte, um dos destaques da equipe nesta temporada. O atleta de 30 anos chegou no Tricolor no início de 2023 com um contrato de dois anos, mas o vínculo foi ampliado até o fim de 2027.

David Duarte foi reserva ao longo das últimas duas temporadas, mas o crescimento técnico do defensor mudou seu status no time, e agora ele é titular incontestável na defesa tricolor, ao lado do argentino Ramos Mingo. Alguns dados divulgados pelo próprio clube e levantados pelo perfil OptaJoao, especializado em dados do esporte, confirmam a boa fase do camisa 33.

Além de ser o jogador com mais duelos aéreos ganhos entre todos os 20 times do Brasileirão (77 de 106), David Duarte também o atleta com mais sucesso em disputas individuais pelo Bahia em 2025 (106 de 163), tudo isso sem falar que ainda é o quarto do time que tem mais tempo em campo no Campeonato Brasileiro, com 2.207 minutos. São 25 partidas, 24 delas como titular. Ao contabilizar toda a temporada, são 43 jogos, sendo 42 como titular, em todas as competições que o Bahia disputou em 2025.

Por fim, ele soma 78 jogos oficiais desde a sua chegada ao Bahia, com direito a cinco gols e uma assistência.

David Duarte, ex-Fluminense, comemora gol do Bahia contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A trajetória de David Duarte

Antes de chegar ao Bahia, David foi formado no Goiás e ficou no Esmeraldino até 2021, onde ganhou projeção nacional. Não à toa, ele foi parar no Fluminense em 2022, mas, depois de um período com poucas oportunidades e apenas 11 jogos disputados, ele mudou de rumo e desembarcou em Salvador para defender o Tricolor de Aço.

O zagueiro, por sinal, é dúvida para o jogo desta sexta-feira, já que se recupera de um estiramento muscular. O Bahia entra em campo às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi.