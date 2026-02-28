Fulham x Tottenham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada
Fulham e Tottenham se enfrentam neste domingo (1°), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Craven Cottage, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN 3 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Fulham ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos, e tenta se firmar na parte superior da tabela após campanha marcada por oscilações, com 11 vitórias, quatro empates e 12 derrotas. A equipe vinha de três reveses seguidos, diante de Manchester City, Everton e Manchester United, mas reagiu na rodada passada ao bater o Sunderland por 3 a 1, resultado que devolveu confiança antes do dérbi.
Já o Tottenham atravessa momento delicado. Na 16ª posição, com 29 pontos, o time se aproxima da zona de rebaixamento e ainda não venceu na Premier League em 2026. A derrota por 4 a 1 para o Arsenal na última rodada ampliou a pressão sobre os Spurs, que tratam o confronto como decisivo para tentar estancar a crise e se afastar do risco de queda.
Tudo sobre o jogo entre Fulham e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Tottenham
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 11h (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e James Linington (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Lee Betts (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Iwobi e Berge; Wilson, Smith-Rowe e Chukwueze; Raúl Jiménez.
Tottenham (Técnico: Igor Tudor)
Vicario; João Palhinha, Dragusin e Van de Ven; Gray, Sarr, Bissouma e Spence; Xavi Simons, Kolo Muani e Solanke.
