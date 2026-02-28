Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e prováveis escalações da semifinal do Carioca

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1/3), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo será no Maracanã e terá transmissão da Globo, Sportv, GeTV e Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Kevin Serna. Por isso, tem a vantagem do empate para avançar à final. Quem se classificar, enfrenta Flamengo ou Madureira, que jogam na segunda-feira (2). O Rubro-Negro venceu a ida por 3 a 0.

Como chega o Fluminense

O Tricolor vem de uma derrota para o Palmeiras no Brasileirão, mas a antes disso defendia uma sequência de nove jogos de invencibilidade, sendo oito vitórias e um empate. Em 2026, o time de Zubeldía disputou quatro clássicos e venceu todos.

Para o duelo, o Flu não contará com Facundo Bernal, suspenso e lesionado, e Nonato, também no departamento médico. Germán Cano, em reta final de recuperação, também não estará a disposição. Expulso no jogo de ida, Zubeldía não comandará o time, de modo que Maxi Cuberas ficará na beira do campo.

Como chega o Vasco

Assim como o rival, o Vasco também vem de derrota no Campeonato Brasileiro, mas para o Santos. O Gigante da Colina chega pressionado para o clássico por conta do início de temporada abaixo do esperado.

Este será o segundo jogo do Cruz-Maltino com Bruno Lazaroni no comando técnico. Fernando Diniz foi demitido após a derrota e má atuação no jogo de ida da semifinal, em que o time ficou com um jogador a mais por cerca de 30 minutos e não conseguiu reagir.

O clube vai com força total para o clássico em busca de uma virada de chave na temporada. A única dúvida é Cuesta, que está em tratamento de lesão.

Fluminense e Vasco se enfrentam na semifinal do Carioca (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Relembre os melhores momentos do jogo de ida

Confira mais informações sobre Fluminense x Vasco

Fluminense x Vasco

Semifinal - volta - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia

📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Zubeldía/Maxi Cuberas)

Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules (Otávio), Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.

Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli (Brenner)