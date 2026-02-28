Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada
Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (1°), às 13h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal lidera a Premier League com 61 pontos e atravessa uma sequência invicta de 11 partidas. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City e busca preservar essa margem na reta decisiva da competição, aproximando-se do título.
O Chelsea soma 45 pontos e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe precisa do resultado positivo para seguir sonhando com o objetivo, já que vê o Manchester United abrir três pontos de diferença na disputa. Diante de um adversário em alta e com longa invencibilidade como mandante, os Blues encaram um confronto direto de peso para suas pretensões na temporada.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Chelsea
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Stuart Attwell (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Eze e Declan Rice; Saka, Gyökeres e Leandro Trossard.
Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro.
