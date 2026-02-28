menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
13:30
Arsenal x Chelsea: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraArsenal x Chelsea: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (1°), às 13h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
28ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 1° de março, às 12h (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Tim Robinson
Assistentes
Richard West, Marc Perry e Chris Kavanagh (quarto árbitro)
Var
Michael Salisbury (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
Onde assistir

O Arsenal lidera a Premier League com 61 pontos e atravessa uma sequência invicta de 11 partidas. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City e busca preservar essa margem na reta decisiva da competição, aproximando-se do título.

continua após a publicidade

O Chelsea soma 45 pontos e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe precisa do resultado positivo para seguir sonhando com o objetivo, já que vê o Manchester United abrir três pontos de diferença na disputa. Diante de um adversário em alta e com longa invencibilidade como mandante, os Blues encaram um confronto direto de peso para suas pretensões na temporada.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Chelsea
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Stuart Attwell (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Eze e Declan Rice; Saka, Gyökeres e Leandro Trossard.

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEA
Jogadores do Arsenal disputam bola com Estêvão em clássico contra o Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias