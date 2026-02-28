Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (1°), às 13h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Arsenal lidera a Premier League com 61 pontos e atravessa uma sequência invicta de 11 partidas. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City e busca preservar essa margem na reta decisiva da competição, aproximando-se do título.

O Chelsea soma 45 pontos e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe precisa do resultado positivo para seguir sonhando com o objetivo, já que vê o Manchester United abrir três pontos de diferença na disputa. Diante de um adversário em alta e com longa invencibilidade como mandante, os Blues encaram um confronto direto de peso para suas pretensões na temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Chelsea

28ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Darren England

🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Stuart Attwell (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Eze e Declan Rice; Saka, Gyökeres e Leandro Trossard.

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro.

