imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Rivais duelam neste domingo (1º), valendo pela ida da final

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 28/02/2026
18:00
Fortaleza e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (1º), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela ida da final do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Fortaleza chegou na decisão após eliminar o Ferroviário na semifinal, com triunfos por 2 a 0 nas duas partidas. Já o Ceará passou pelo Floresta na etapa anterior, vencendo por 3 a 0 na ida e goleando por 4 a 0 na volta.

Ficha do jogo

FOR
CEA
Final (ida)
Campeonato Cearense
Data e Hora
Domingo, 1º de março de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Em caso de empate no agregado após os dois jogos, a decisão será levada para os pênaltis. O Alvinegro é o atual bicampeão do torneio.

Histórico do confronto

Fortaleza e Ceará já se enfrentaram 163 vezes na história, com 44 vitórias para o Leão, 54 para o Vovô e 65 empates. O Vovô tem uma invencibilidade de 11 partidas no confronto.

O título de 2025 permitiu que o Ceará ultrapassasse o rival em títulos estaduais: 47 contra 46. Assim, o Fortaleza terá a chance de igualar novamente a contagem.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

