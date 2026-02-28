Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Rivais duelam neste domingo (1º), valendo pela ida da final
- Matéria
- Mais Notícias
Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (1º), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela ida da final do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Veja números de Ceará e Fortaleza, finalistas do Estadual
Futebol Nacional28/02/2026
- Futebol Nacional
Ceará e Fortaleza travam quarto duelo seguido em final de Cearense
Futebol Nacional27/02/2026
- Futebol Nacional
Ingressos de Fortaleza x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional25/02/2026
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Fortaleza chegou na decisão após eliminar o Ferroviário na semifinal, com triunfos por 2 a 0 nas duas partidas. Já o Ceará passou pelo Floresta na etapa anterior, vencendo por 3 a 0 na ida e goleando por 4 a 0 na volta.
Ficha do jogo
Em caso de empate no agregado após os dois jogos, a decisão será levada para os pênaltis. O Alvinegro é o atual bicampeão do torneio.
➡️ Aposte no duelo entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Histórico do confronto
Fortaleza e Ceará já se enfrentaram 163 vezes na história, com 44 vitórias para o Leão, 54 para o Vovô e 65 empates. O Vovô tem uma invencibilidade de 11 partidas no confronto.
O título de 2025 permitiu que o Ceará ultrapassasse o rival em títulos estaduais: 47 contra 46. Assim, o Fortaleza terá a chance de igualar novamente a contagem.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - FINAL (IDA)
📆 Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Vitinho (Lucas Crispim), GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Alano; Pedro Henrique, Wendel Silva e Matheusinho. Técnico: Mozart.
- Matéria
- Mais Notícias