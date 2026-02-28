América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro

Neste domingo (1), o América recebe o Atlético às 18h na Arena Independência, em confronto válido pelo jogo de volta do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Neste domingo (1), o América recebe o Atlético às 18h na Arena Independência, em confronto válido pelo jogo de volta do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Galo esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do Coelho. Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na grande final.

Ficha do jogo AME CAM Semifinal-volta Campeonato Mineiro Data e Hora domingo 1° de Março às 18h (horário de Brasília) Local Arena Independência (BH) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O América não jogou no meio de semana, a última partida foi justamente a ida contra o Atlético. O técnico Eduardo Valentim teve uma semana livre para treinamentos e preparação para o duelo contra o Atlético.

continua após a publicidade

Já o Atlético, teve compromisso na última quarta-feira (25) pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre. O Galo teve Natanael expulso logo aos 14 minutos da primeira etapa e não resistiu a pressão tricolor.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de América x Atlético

América x Atlético-MG

Semifinal - volta - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo 1° de Março às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

📺 VAR:

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Hulk

América (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Maguinho, Nathan, Ricardo Silva e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares; Person, Willian Dubgod e Paulo Vitor