América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro
Equipes se enfrentam neste domingo às 18h
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (1), o América recebe o Atlético às 18h na Arena Independência, em confronto válido pelo jogo de volta do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Apresentado no Atlético-MG, Domínguez destaca ponto central de seu estilo de jogo
Atlético Mineiro27/02/2026
- Atlético Mineiro
Domínguez inicia trabalho no Atlético-MG com missão de ‘arrumar a casa’ e retomar competitividade
Atlético Mineiro26/02/2026
- Atlético Mineiro
Dominguez é regularizado e vai estrear contra o América: Como o treinador deve escalar o Atlético?
Atlético Mineiro27/02/2026
No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Galo esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do Coelho. Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na grande final.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O América não jogou no meio de semana, a última partida foi justamente a ida contra o Atlético. O técnico Eduardo Valentim teve uma semana livre para treinamentos e preparação para o duelo contra o Atlético.
Já o Atlético, teve compromisso na última quarta-feira (25) pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre. O Galo teve Natanael expulso logo aos 14 minutos da primeira etapa e não resistiu a pressão tricolor.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de América x Atlético
América x Atlético-MG
Semifinal - volta - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo 1° de Março às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
📺 VAR:
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Hulk
América (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo; Maguinho, Nathan, Ricardo Silva e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares; Person, Willian Dubgod e Paulo Vitor
- Matéria
- Mais Notícias