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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/11/2026)

Veja os melhores jogos de futebol do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 08:00
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Bola de jogo da Champions League Feminina
Bola de jogo da Champions League Feminina (Foto: Divulgação)

Apesar da Data Fifa, o futebol não para e os fãs do esporte terão uma programação diversificada e com muitos jogos, nesta terça-feira (10). O dia contemplará confrontos válidos pela Champions League Feminina, Copa do Rei e muito mais.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de novembro de 2026):

Champions League Feminina

  • 14h45 – Häcken x Chelsea
  • 14h45 – Real Madrid x Paris FC
  • 17h – Roma x Servette Chênois
  • 17h – Internazionale x Manchester City
  • 17h – Paris Saint-Germain x Bayern München

Copa do Rei

  • 15h - CD Anaitasuna x Alavés
  • 15h - CD Pamplona x Eibar
  • 16h - Mijas Las Lagunas x Real Jaen
  • 17h - Tavernes x Valencia

Copa da Colômbia

  • 20h30 - Inter Bogotá x América de Cali
  • 22h - Once Caldas x Atlético Nacional

2ª Divisão Colombiano

  • 17h30 - Envigado x Boca Juniors Cali

Copa do Egito

  • 12h - Al Mokawloon x Egypt Telecom

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