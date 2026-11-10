Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/11/2026)
Veja os melhores jogos de futebol do dia
Apesar da Data Fifa, o futebol não para e os fãs do esporte terão uma programação diversificada e com muitos jogos, nesta terça-feira (10). O dia contemplará confrontos válidos pela Champions League Feminina, Copa do Rei e muito mais.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de novembro de 2026):
Champions League Feminina
- 14h45 – Häcken x Chelsea
- 14h45 – Real Madrid x Paris FC
- 17h – Roma x Servette Chênois
- 17h – Internazionale x Manchester City
- 17h – Paris Saint-Germain x Bayern München
Copa do Rei
- 15h - CD Anaitasuna x Alavés
- 15h - CD Pamplona x Eibar
- 16h - Mijas Las Lagunas x Real Jaen
- 17h - Tavernes x Valencia
Copa da Colômbia
- 20h30 - Inter Bogotá x América de Cali
- 22h - Once Caldas x Atlético Nacional
2ª Divisão Colombiano
- 17h30 - Envigado x Boca Juniors Cali
Copa do Egito
- 12h - Al Mokawloon x Egypt Telecom
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