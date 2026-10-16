Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (16/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (16) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Mirassol x Internacional, Al Quadisiya x Abha e Eintracht Frankfurt x Colônia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 16 de outubro de 2026):
Brasileirão Série A
20h – Mirassol x Internacional – Premiere
Liga Saudita
10h15 – Al Quadisiya x Abha – Canal GOAT
Bundesliga
15h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Serie A TIM
15h45 – Frosinone x Sassuolo – Disney +
Ligue 1
15h45 – Le Mans x Toulouse – Xsports e CazéTV
La Liga
16h – Deportivo La Coruña x Levante – Disney + e Prime Video
Copa Libertadores feminina
17h – Bolívar x Olimpia
17h – Deportivo Cali x Libertad
21h – Cruzeiro x LDU Quito
21h – Nacional x Universidad de Chile
Série B
19h30 – Ponte Preta x Atlético-GO – Disney +
20h30 – Sport x Fortaleza – Disney +
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