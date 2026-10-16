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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (16/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:30
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PORTO ALEGRE, RS, 07.10.2026 ? INTERNACIONAL ? CORINTHIANS ? O atacante Vitinho, da equipe do Internacional, comemora o seu gol na partida entre Internacional e Corinthians, válida pela 29 a. rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (07).(Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Mirassol e Internacional se enfrentam nessa sexta-feira em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

A sexta-feira (16) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Mirassol x Internacional, Al Quadisiya x Abha e Eintracht Frankfurt x Colônia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 16 de outubro de 2026):

Brasileirão Série A

20h – Mirassol x Internacional – Premiere

Liga Saudita

10h15 – Al Quadisiya x Abha – Canal GOAT

Bundesliga

15h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Serie A TIM

15h45 – Frosinone x Sassuolo – Disney +

Ligue 1

15h45 – Le Mans x Toulouse – Xsports e CazéTV

La Liga

16h – Deportivo La Coruña x Levante – Disney + e Prime Video

Copa Libertadores feminina

17h – Bolívar x Olimpia

17h – Deportivo Cali x Libertad

21h – Cruzeiro x LDU Quito

21h – Nacional x Universidad de Chile

Série B

19h30 – Ponte Preta x Atlético-GO – Disney +

20h30 – Sport x Fortaleza – Disney +

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