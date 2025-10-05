Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C o Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de outubro de 2025)

Brasileirão

São Paulo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere

Vasco x Vitória – 16h – Globo e Premiere

Bahia x Flamengo – 18h30 – Premiere

Juventude x Fortaleza – 18h30 – Premiere

Cruzeiro x Sport – 20h30 – Sportv e Premiere

Ceará x Santos – 20h30 – Prime Video

Jogos de hoje: Bahia e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Premier League

Aston Villa x Burnley – 10h – ESPN 4 e Disney+

Everton x Crystal Palace – 10h – Disney+

Newcastle x Nottingham Forest – 10h – ESPN e Disney+

Wolverhampton x Brighton – 10h – Disney+

Brentford x Manchester City – 12h30 – ESPN e Disney+

Ligue 1

Lyon x Toulouse – 10h – CazéTV

Lille x PSG – 15h45 – CazéTV

Bundesliga

Stuttgart x Heidenheim – 10h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Hamburgo x Mainz – 12h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Borussia Mönchengladbach x Freiburg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

La Liga

Alavés x Elche – 9h – Disney+

Sevilla x Barcelona – 11h15 – Disney+

Espanyol x Betis – 13h30 – ESPN 3 e Disney+

Real Sociedad x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+

Celta de Vigo x Atlético de Madrid – 16h – Disney+

Brasileirão Série B

Operário-PR x Remo – 16h – SportyNet e Disney+

Atlético-GO x Athletico-PR – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

Floresta x Londrina – 16h30 – DAZN e SportyNet+

São Bernardo x Caxias – 19h – DAZN e SportyNet+

Campeonato Japonês

Kashima Antlers x Gamba Osaka – 3h – Canal GOAT

Campeonato Italiano

Udinese x Cagliari – 7h30 – Disney+

Fiorentina x Roma – 10h – Xsports e Disney+

Bologna x Pisa – 10h – Disney+

Napoli x Genoa – 13h – CazéTV e Disney+

Juventus x Milan – 15h45 – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Ipswich x Norwich – 8h – Xsports e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Tottenham (F) x Brighton (F) – 8h – Disney+

London City Lionesses (F) x Liverpool (F) – 8h – Disney+

Campeonato Belga

Anderlecht x Standard Liège – 8h30 – DAZN

Club Brugge x Union Saint-Gilloise – 13h30 – DAZN

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Arminia Bielefeld x Schalke 04 – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Erzgebirge Aue x Rot-Weiss Essen – 8h30 – OneFootball

Wehen Wiesbaden x 1860 Munique – 11h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Zaragoza x Córdoba – 9h – Disney+

Castellón x Sporting Gijón – 11h15 – Disney+

Racing Santander x Málaga – 13h30 – Disney+

Las Palmas x Cádiz – 16h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Union Berlin (F) x Freiburg (F) – 9h – DAZN

Campeonato Holandês

Feyenoord x Utrecht – 9h30 – Disney+

AZ Alkmaar x Telstar – 11h45 – Disney+

Campeonato Norueguês

Viking x Brann – 9h30 – TV Green e OneFootball

Bodo/Glimt x Haugesund – 12h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Fredrikstad x HamKam – 12h – OneFootball

Stromsgodset x KFUM – 12h – OneFootball

Rosenborg x Sarpsborg – 14h15 – TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

Progreso x Cerro – 10h30 – Disney+

Racing x Plaza Colonia – 15h30 – Disney+

Peñarol x Danubio – 18h – Disney+

Campeonato Escocês

Falkirk x Rangers – 11h – Canal GOAT

Campeonato Finlandês

Inter Turku x KuPS – 11h – TV Green e OneFootball

Campeonato Português

Arouca x Famalicão – 11h30 – Disney+

Sporting x Braga – 15h15 – ESPN 4 e Disney+

Porto x Benfica – 17h15 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Eslovaco

Skalica x Dunajská Streda – 12h – TV Green e OneFootball

Campeonato Turco

Samsunspor x Fenerbahçe – 14h – Disney+

Göztepe x Istanbul Basaksehir – 14h – Disney+

NWSL

Washington Spirit (F) x San Diego Wave (F) – 14h – Disney+

Campeonato Grego

PAOK x Olympiacos – 14h30 – SportyNet

Panathinaikos x Atromitos – 15h30 – SportyNet

Copa Paulista (final)

Primavera x XV de Piracicaba – 15h – Gazeta, Ulisses TV, Metrópoles e Paulistão (YouTube)

Copa Maria Bonita

Bahia (F) x CRB (F) – 15h30 – Canal GOAT

Libertadores Feminina

Corinthians (F) x Always Ready (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT, N Sports e Sportv

Boca Juniors (F) x Adiffem (F) – 16h – Canal GOAT

Alianza Lima (F) x Ferroviária (F) – 20h – Xsports, Canal GOAT, N Sports e CazéTV

Independiente Dragonas (F) x Santa Fe (F) – 20h – Canal GOAT

Mundial sub-20

Nova Caledônia sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+

África do Sul sub-20 x EUA sub-20 – 17h – FIFA+

Nigéria sub-20 x Colômbia sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+

Arábia Saudita sub-20 x Noruega sub-20 – 20h – FIFA+

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Newell's Old Boys – 19h – ESPN 4 e Disney+

Rosario Central x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+

MLS

Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes – 19h – Apple TV+

Los Angeles FC x Atlanta United – 22h – Space, HBO Max e Apple TV+

