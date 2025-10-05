Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/10/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (5)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C o Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus reagem à declaração de Xabi Alonso sobre brasileiro do Real Madrid: ‘Brutal’
Fora de Campo03/10/2025
- Futebol Internacional
Astro do Real Madrid é deixado de fora de convocação para Eliminatórias
Futebol Internacional03/10/2025
- Futebol Internacional
Com Yamal, Espanha anuncia convocação para as Eliminatórias
Futebol Internacional03/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 5 de outubro de 2025)
Brasileirão
São Paulo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere
Vasco x Vitória – 16h – Globo e Premiere
Bahia x Flamengo – 18h30 – Premiere
Juventude x Fortaleza – 18h30 – Premiere
Cruzeiro x Sport – 20h30 – Sportv e Premiere
Ceará x Santos – 20h30 – Prime Video
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Aston Villa x Burnley – 10h – ESPN 4 e Disney+
Everton x Crystal Palace – 10h – Disney+
Newcastle x Nottingham Forest – 10h – ESPN e Disney+
Wolverhampton x Brighton – 10h – Disney+
Brentford x Manchester City – 12h30 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Ligue 1
Lyon x Toulouse – 10h – CazéTV
Lille x PSG – 15h45 – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Bundesliga
Stuttgart x Heidenheim – 10h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Mainz – 12h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Freiburg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
La Liga
Alavés x Elche – 9h – Disney+
Sevilla x Barcelona – 11h15 – Disney+
Espanyol x Betis – 13h30 – ESPN 3 e Disney+
Real Sociedad x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+
Celta de Vigo x Atlético de Madrid – 16h – Disney+
Brasileirão Série B
Operário-PR x Remo – 16h – SportyNet e Disney+
Atlético-GO x Athletico-PR – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Brasileirão Série C
Floresta x Londrina – 16h30 – DAZN e SportyNet+
São Bernardo x Caxias – 19h – DAZN e SportyNet+
Campeonato Japonês
Kashima Antlers x Gamba Osaka – 3h – Canal GOAT
Campeonato Italiano
Udinese x Cagliari – 7h30 – Disney+
Fiorentina x Roma – 10h – Xsports e Disney+
Bologna x Pisa – 10h – Disney+
Napoli x Genoa – 13h – CazéTV e Disney+
Juventus x Milan – 15h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Ipswich x Norwich – 8h – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
Tottenham (F) x Brighton (F) – 8h – Disney+
London City Lionesses (F) x Liverpool (F) – 8h – Disney+
Campeonato Belga
Anderlecht x Standard Liège – 8h30 – DAZN
Club Brugge x Union Saint-Gilloise – 13h30 – DAZN
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Arminia Bielefeld x Schalke 04 – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Erzgebirge Aue x Rot-Weiss Essen – 8h30 – OneFootball
Wehen Wiesbaden x 1860 Munique – 11h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Zaragoza x Córdoba – 9h – Disney+
Castellón x Sporting Gijón – 11h15 – Disney+
Racing Santander x Málaga – 13h30 – Disney+
Las Palmas x Cádiz – 16h – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Union Berlin (F) x Freiburg (F) – 9h – DAZN
Campeonato Holandês
Feyenoord x Utrecht – 9h30 – Disney+
AZ Alkmaar x Telstar – 11h45 – Disney+
Campeonato Norueguês
Viking x Brann – 9h30 – TV Green e OneFootball
Bodo/Glimt x Haugesund – 12h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Fredrikstad x HamKam – 12h – OneFootball
Stromsgodset x KFUM – 12h – OneFootball
Rosenborg x Sarpsborg – 14h15 – TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
Progreso x Cerro – 10h30 – Disney+
Racing x Plaza Colonia – 15h30 – Disney+
Peñarol x Danubio – 18h – Disney+
Campeonato Escocês
Falkirk x Rangers – 11h – Canal GOAT
Campeonato Finlandês
Inter Turku x KuPS – 11h – TV Green e OneFootball
Campeonato Português
Arouca x Famalicão – 11h30 – Disney+
Sporting x Braga – 15h15 – ESPN 4 e Disney+
Porto x Benfica – 17h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Eslovaco
Skalica x Dunajská Streda – 12h – TV Green e OneFootball
Campeonato Turco
Samsunspor x Fenerbahçe – 14h – Disney+
Göztepe x Istanbul Basaksehir – 14h – Disney+
NWSL
Washington Spirit (F) x San Diego Wave (F) – 14h – Disney+
Campeonato Grego
PAOK x Olympiacos – 14h30 – SportyNet
Panathinaikos x Atromitos – 15h30 – SportyNet
Copa Paulista (final)
Primavera x XV de Piracicaba – 15h – Gazeta, Ulisses TV, Metrópoles e Paulistão (YouTube)
Copa Maria Bonita
Bahia (F) x CRB (F) – 15h30 – Canal GOAT
Libertadores Feminina
Corinthians (F) x Always Ready (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT, N Sports e Sportv
Boca Juniors (F) x Adiffem (F) – 16h – Canal GOAT
Alianza Lima (F) x Ferroviária (F) – 20h – Xsports, Canal GOAT, N Sports e CazéTV
Independiente Dragonas (F) x Santa Fe (F) – 20h – Canal GOAT
Mundial sub-20
Nova Caledônia sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
África do Sul sub-20 x EUA sub-20 – 17h – FIFA+
Nigéria sub-20 x Colômbia sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+
Arábia Saudita sub-20 x Noruega sub-20 – 20h – FIFA+
Campeonato Argentino
Boca Juniors x Newell's Old Boys – 19h – ESPN 4 e Disney+
Rosario Central x River Plate – 21h15 – ESPN 4 e Disney+
MLS
Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes – 19h – Apple TV+
Los Angeles FC x Atlanta United – 22h – Space, HBO Max e Apple TV+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias