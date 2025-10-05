Artilheiro e brasileiro roubam a cena em vitória do Napoli: ‘Joga muito fácil’

Está nascendo um novo líder! O Napoli venceu o Genoa por 2 a 1 neste domingo (5), em partida válida pela sexta rodada da Serie A, realizada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA). Com o resultado, o clube assumiu a ponta da tabela de forma definitiva até o encerramento da rodada, somando 15 pontos e saldo positivo de seis gols, com 12 gols marcados e seis sofridos.

Como foi a partida?⚽

Após sair atrás no placar, com gol de Jeff Ekhorar aos 33 minutos do primeiro tempo, o Napoli reagiu e fez a alegria da cidade e da apaixonada torcida presente no estádio somente na segunda etapa. Os gols dos mandantes foram marcados por Frank Anguissa, aos 13', que aproveitou uma sobra de bola na área no alto para empatar a partida. A virada ocorreu aos 30', com Rasmus Højlund, que já havia se destacado durante a semana na Champions League com dois tentos, e voltou a decidir para os napolitanos ao marcar o gol da vitória após aproveitar o rebote de uma defesa do goleiro Nicola Leali, que devolveu a bola para o lado direito da pequena área. Veja o lance que decidiu a partida:

Rasmus Højlund, do Napoli, comemora seu segundo gol contra o Genoa (Foto: Carlo Hermann/AFP)

E, naturalmente, os comentários após a partida se voltaram para o herói do jogo, que voltou a demonstrar o bom futebol que já havia apresentado anteriormente em sua carreira na Itália, especialmente durante sua passagem de destaque pela Atalanta. Foi nesse período que Højlund chamou a atenção do Manchester United, que efetivou sua contratação. Contudo, o dinamarquês não correspondeu às expectativas criadas e teve poucas oportunidades para se firmar. Agora, vivendo uma grande fase, decidiu mais uma vez a favor do Napoli, para a alegria dos torcedores, que já pedem sua permanência definitiva na equipe.

Tradução: Quatro gols já nesta temporada, e cada um mais preciso que o anterior. O Genoa achou que tinha uma chance, mas o poder de fogo do Napoli está em outro nível. Retorno completo, torcedores em êxtase, e Højlund acaba de se consolidar como o homem a ser observado nesta temporada. Domínio absoluto!

Tradução: Hojlund é o atacante clássico que, se ele se sair bem, valerá 140 milhões em 2 anos, e eu o mantive.

Tradução: Os torcedores do Manchester United não sabem que Hojlund está emprestado com obrigação de compra? Ele não vai voltar para Manchester.

Além do homem-gol, os comentários do público brasileiro e estrangeiro que acompanhava a partida se concentraram em um nome conhecido, mas que há algum tempo estava esquecido: David Neres. Aos 28 anos, o atacante formado no São Paulo, com experiências em Ajax, Shakhtar e Benfica, está no Napoli desde a temporada passada. Hoje, atuou como titular por 82 minutos, fazendo uma boa apresentação e relembrando o potencial que pode demonstrar em alto nível. Confira, a seguir, alguns comentários sobre o jogador nas redes sociais:

Tradução: Esqueci completamente que David Neres joga pelo Napoli agora, sou um grande fã desse tipo de jogador, realmente espero e rezo para que ele receba o reconhecimento que merece.

