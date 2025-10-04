menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/10/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (4)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
07:00
Hulk jogador do Atletico-MG durante partida contra o Fluminense no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Libertadores 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
imagem cameraHulk jogador do Atletico-MG durante partida contra o Fluminense no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Libertadores 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C o Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 4 de outubro de 2025)

Brasileirão

Fluminense x Atlético-MG – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere
RB Bragantino x Grêmio – 18h30 – Premiere
Internacional x Botafogo – 18h30 – Premiere
Corinthians x Mirassol – 21h – Sportv e Premiere

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Premier League

Leeds United x Tottenham – 8h30 – Disney+
Arsenal x West Ham – 11h – ESPN e Disney+
Manchester United x Sunderland – 11h – Xsports e Disney+
Chelsea x Liverpool – 13h30 – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

La Liga

Oviedo x Levante – 9h – Disney+
Girona x Valencia – 11h15 – ESPN 4 e Disney+
Athletic Bilbao x Mallorca – 13h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Madrid x Villarreal – 16h – ESPN e Disney+

continua após a publicidade
Jogos de hoje: o Real Madrid entra em campo para enfrentar o Villareal em La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Jogos de hoje: o Real Madrid entra em campo para enfrentar o Villareal em La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Campeonato Italiano

Parma x Lecce – 10h – Disney+
Lazio x Torino – 10h – Disney+
Inter de Milão x Cremonese – 13h – ESPN 2 e Disney+
Atalanta x Como – 15h45 – ESPN 2 e Disney+

Bundesliga

Borussia Dortmund x RB Leipzig – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayer Leverkusen x Union Berlin – 10h30 – CazéTV e OneFootball
Werder Bremen x St. Pauli – 10h30 – OneFootball
Augsburg x Wolfsburg – 10h30 – OneFootball
Eintracht Frankfurt x Bayern – 13h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Ligue 1

Metz x Olympique de Marseille – 12h – CazéTV

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Brasileirão Série B

Chapecoense x Novorizontino – 16h – ESPN 4 e Disney+
Volta Redonda x Goiás – 18h30 – Disney+
Ferroviária x América-MG – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Guarani x Náutico – 17h – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brusque x Ponte Preta – 19h30 – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Brasileirão Série D (final)

Barra x Santa Cruz – 16h – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Japonês

Sanfrecce Hiroshima x Machida Zelvia – 4h – Canal GOAT
Urawa Reds x Vissel Kobe – 5h – Canal GOAT
Kyoto Sanga x Kawasaki Frontale – 7h – Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

Atlético de Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) – 7h – DAZN
Eibar (F) x Barcelona (F) – 10h – DAZN
Real Madrid (F) x Levante Badalona (F) – 12h – DAZN

Campeonato Alemão Feminino

SGS Essen (F) x Wolfsburg (F) – 7h – DAZN
Bayern (F) x Werder Bremen (F) – 9h – DAZN

Campeonato Italiano Feminino

Inter de Milão (F) x Ternana (F) – 7h30 – Canal GOAT
Sassuolo (F) x Juventus (F) – 13h30 – Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

Manchester City (F) x Arsenal (F) – 8h – Canal GOAT, ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Hertha Berlin x Preussen Münster – 8h – Canal GOAT e OneFootball
Holstein Kiel x Darmstadt – 8h – OneFootball
Kaiserslautern x Bochum – 8h – OneFootball
Dynamo Dresden x Karlsruher – 15h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Hull City x Sheffield United – 8h30 – Xsports e Disney+
Watford x Oxford United – 11h – Disney+

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Deportivo La Coruña x Almería – 11h15 – Disney+
Huesca x Burgos – 13h30 – Disney+

Campeonato Norueguês

Valerenga x Tromso – 9h – OneFootball
Sandefjord x Bryne – 11h – OneFootball
Kristiansund x Molde – 13h – TV Green e OneFootball

Campeonato Finlandês

Oulu x VPS – 9h – Canal GOAT
SJK x Ilves – 11h – TV Green e OneFootball

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Jahn Regensburg x Saarbrücken – 9h – OneFootball
Energie Cottbus x Alemannia Aachen – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball

Campeonato Italiano (segunda divisão)

Venezia x Frosinone – 10h – OneFootball
Bari x Padova – 10h – OneFootball
Monza x Catanzaro – 10h – OneFootball
Spezia x Palermo – 12h15 – SportyNet (TV e YouTube)
Cesena x Reggiana – 14h30 – OneFootball

Campeonato Holandês

Sparta Rotterdam x Ajax – 11h30 – Disney+
PEC Zwolle x PSV – 15h – Disney+

Campeonato Francês (segunda divisão)

Montpellier x Saint-Étienne – 15h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Escocês

Hearts x Hibernian – 13h45 – Canal GOAT

Campeonato Turco

Galatasaray x Besiktas – 14h – Disney+

Campeonato Egípcio

Zamalek x El Mahalla – 11h – Link Sport Club Podcast
Kahraba Ismailia x Al Ahly – 14h – Link Sport Club Podcast

Campeonato Uruguaio

Boston River x Juventud – 15h30 – Disney+
Nacional x Cerro Largo – 18h – Disney+

Copa Maria Bonita

Botafogo-PB (F) x ABC (F) – 15h30 – Canal GOAT
Sampaio Corrêa (F) x Fortaleza (F) – 19h30 – Canal GOAT

Campeonato Esloveno

Zilina x Kosice – 15h30 – TV Green e OneFootball

MLS

DC United x Charlotte – 15h30 – Apple TV+
Montréal x Nashville – 15h30 – Apple TV+
Dallas x Los Angeles Galaxy – 17h30 – Apple TV+
Inter Miami x New England Revolution – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x Cincinnati – 20h30 – Apple TV+
Philadelphia Union x New York City – 20h30 – Apple TV+
Orlando City x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV+
Austin x St. Louis – 21h30 – Apple TV+
Chicago Fire x Toronto – 21h30 – Apple TV+
Houston Dynamo x San Diego – 21h30 – Apple TV+
Minnesota United x Sporting Kansas City – 21h30 – Apple TV+
Real Salt Lake x Colorado Rapids – 22h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Portland Timbers – 23h30 – Apple TV+

Campeonato Italiano (segunda divisão)

Cesena x Reggiana – 14h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Villarreal – 16h – ESPN e Disney+

Campeonato Islandês

Valur x Stjarnan – 16h15 – Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Santa Clara – 16h30 – Xsports e Disney+

Mundial sub-20

Espanha sub-20 x Brasil sub-20 – 17h – CazéTV, Sportv e FIFA+
México sub-20 x Marrocos sub-20 – 17h – FIFA+
Austrália sub-20 x Cuba sub-20 – 20h – FIFA+
Argentina sub-20 x Itália sub-20 – 20h – CazéTV, Sportv 2 e FIFA+

Campeonato Argentino

Huracán x Banfield – 19h – ESPN 4 e Disney+

NWSL

North Carolina Courage x Racing Louisville – 20h30 – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Mexicano

América-MEX x Santos Laguna – 0h05 – SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias