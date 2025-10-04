Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/10/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (4)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C o Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 4 de outubro de 2025)
Brasileirão
Fluminense x Atlético-MG – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere
RB Bragantino x Grêmio – 18h30 – Premiere
Internacional x Botafogo – 18h30 – Premiere
Corinthians x Mirassol – 21h – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Leeds United x Tottenham – 8h30 – Disney+
Arsenal x West Ham – 11h – ESPN e Disney+
Manchester United x Sunderland – 11h – Xsports e Disney+
Chelsea x Liverpool – 13h30 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Oviedo x Levante – 9h – Disney+
Girona x Valencia – 11h15 – ESPN 4 e Disney+
Athletic Bilbao x Mallorca – 13h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Madrid x Villarreal – 16h – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
Parma x Lecce – 10h – Disney+
Lazio x Torino – 10h – Disney+
Inter de Milão x Cremonese – 13h – ESPN 2 e Disney+
Atalanta x Como – 15h45 – ESPN 2 e Disney+
Bundesliga
Borussia Dortmund x RB Leipzig – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayer Leverkusen x Union Berlin – 10h30 – CazéTV e OneFootball
Werder Bremen x St. Pauli – 10h30 – OneFootball
Augsburg x Wolfsburg – 10h30 – OneFootball
Eintracht Frankfurt x Bayern – 13h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Ligue 1
Metz x Olympique de Marseille – 12h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Brasileirão Série B
Chapecoense x Novorizontino – 16h – ESPN 4 e Disney+
Volta Redonda x Goiás – 18h30 – Disney+
Ferroviária x América-MG – 20h30 – Disney+
Brasileirão Série C
Guarani x Náutico – 17h – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brusque x Ponte Preta – 19h30 – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brasileirão Série D (final)
Barra x Santa Cruz – 16h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Sanfrecce Hiroshima x Machida Zelvia – 4h – Canal GOAT
Urawa Reds x Vissel Kobe – 5h – Canal GOAT
Kyoto Sanga x Kawasaki Frontale – 7h – Canal GOAT
Campeonato Espanhol Feminino
Atlético de Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) – 7h – DAZN
Eibar (F) x Barcelona (F) – 10h – DAZN
Real Madrid (F) x Levante Badalona (F) – 12h – DAZN
Campeonato Alemão Feminino
SGS Essen (F) x Wolfsburg (F) – 7h – DAZN
Bayern (F) x Werder Bremen (F) – 9h – DAZN
Campeonato Italiano Feminino
Inter de Milão (F) x Ternana (F) – 7h30 – Canal GOAT
Sassuolo (F) x Juventus (F) – 13h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
Manchester City (F) x Arsenal (F) – 8h – Canal GOAT, ESPN e Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Hertha Berlin x Preussen Münster – 8h – Canal GOAT e OneFootball
Holstein Kiel x Darmstadt – 8h – OneFootball
Kaiserslautern x Bochum – 8h – OneFootball
Dynamo Dresden x Karlsruher – 15h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Hull City x Sheffield United – 8h30 – Xsports e Disney+
Watford x Oxford United – 11h – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Deportivo La Coruña x Almería – 11h15 – Disney+
Huesca x Burgos – 13h30 – Disney+
Campeonato Norueguês
Valerenga x Tromso – 9h – OneFootball
Sandefjord x Bryne – 11h – OneFootball
Kristiansund x Molde – 13h – TV Green e OneFootball
Campeonato Finlandês
Oulu x VPS – 9h – Canal GOAT
SJK x Ilves – 11h – TV Green e OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Jahn Regensburg x Saarbrücken – 9h – OneFootball
Energie Cottbus x Alemannia Aachen – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball
Campeonato Italiano (segunda divisão)
Venezia x Frosinone – 10h – OneFootball
Bari x Padova – 10h – OneFootball
Monza x Catanzaro – 10h – OneFootball
Spezia x Palermo – 12h15 – SportyNet (TV e YouTube)
Cesena x Reggiana – 14h30 – OneFootball
Campeonato Holandês
Sparta Rotterdam x Ajax – 11h30 – Disney+
PEC Zwolle x PSV – 15h – Disney+
Campeonato Francês (segunda divisão)
Montpellier x Saint-Étienne – 15h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Escocês
Hearts x Hibernian – 13h45 – Canal GOAT
Campeonato Turco
Galatasaray x Besiktas – 14h – Disney+
Campeonato Egípcio
Zamalek x El Mahalla – 11h – Link Sport Club Podcast
Kahraba Ismailia x Al Ahly – 14h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Uruguaio
Boston River x Juventud – 15h30 – Disney+
Nacional x Cerro Largo – 18h – Disney+
Copa Maria Bonita
Botafogo-PB (F) x ABC (F) – 15h30 – Canal GOAT
Sampaio Corrêa (F) x Fortaleza (F) – 19h30 – Canal GOAT
Campeonato Esloveno
Zilina x Kosice – 15h30 – TV Green e OneFootball
MLS
DC United x Charlotte – 15h30 – Apple TV+
Montréal x Nashville – 15h30 – Apple TV+
Dallas x Los Angeles Galaxy – 17h30 – Apple TV+
Inter Miami x New England Revolution – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x Cincinnati – 20h30 – Apple TV+
Philadelphia Union x New York City – 20h30 – Apple TV+
Orlando City x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV+
Austin x St. Louis – 21h30 – Apple TV+
Chicago Fire x Toronto – 21h30 – Apple TV+
Houston Dynamo x San Diego – 21h30 – Apple TV+
Minnesota United x Sporting Kansas City – 21h30 – Apple TV+
Real Salt Lake x Colorado Rapids – 22h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Portland Timbers – 23h30 – Apple TV+
Campeonato Italiano (segunda divisão)
Cesena x Reggiana – 14h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol
Real Madrid x Villarreal – 16h – ESPN e Disney+
Campeonato Islandês
Valur x Stjarnan – 16h15 – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Português
Vitória de Guimarães x Santa Clara – 16h30 – Xsports e Disney+
Mundial sub-20
Espanha sub-20 x Brasil sub-20 – 17h – CazéTV, Sportv e FIFA+
México sub-20 x Marrocos sub-20 – 17h – FIFA+
Austrália sub-20 x Cuba sub-20 – 20h – FIFA+
Argentina sub-20 x Itália sub-20 – 20h – CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
Campeonato Argentino
Huracán x Banfield – 19h – ESPN 4 e Disney+
NWSL
North Carolina Courage x Racing Louisville – 20h30 – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Mexicano
América-MEX x Santos Laguna – 0h05 – SportyNet (TV e YouTube)
