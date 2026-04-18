Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (18), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e clássicos no Brasil. Destaque para Chelsea x Manchester United, Hoffenheim x Borussia Dortmund, a final da Copa do Rei (Atlético de Madrid x Real Sociedad), além de Vitória x Corinthians, Cruzeiro x Grêmio e Vasco x São Paulo pelo Brasileirão. O dia também conta com a Seleção Brasileira Feminina enfrentando o Canadá.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de abril de 2026):
Campeonato Inglês
8h30 – Brentford x Fulham – Disney+
11h – Newcastle x Bournemouth – ESPN e Disney+
11h – Leeds United x Wolverhampton – Disney+
13h30 – Tottenham x Brighton – ESPN e Disney+
16h – Chelsea x Manchester United – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
8h30 – Portsmouth x Leicester City – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Udinese x Parma – Disney+
13h – Napoli x Lazio – Xsports e Disney+
15h45 – Roma x Atalanta – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Hoffenheim x Borussia Dortmund – CazéTV, Xsports, SportyNet e OneFootball
10h30 – Bayer Leverkusen x Augsburg – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Union Berlin x Wolfsburg – OneFootball
10h30 – Werder Bremen x Hamburgo – OneFootball
13h30 – Eintracht Frankfurt x RB Leipzig – Canal GOAT, CazéTV, Sportv e OneFootball
Eliminatórias Europeias - Copa Feminina 2027
11h – Espanha (F) x Ucrânia (F) – ESPN 4 e Disney+
16h10 – França (F) x Holanda (F) – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
11h30 – Nacional da Madeira x Alverca – Disney+
14h – Casa Pia x Alverca – Disney+
16h30 – Gil Vicente x Vitória de Guimarães – Disney+
Campeonato Francês
12h – Lorient x Olympique de Marseille – CazéTV
14h – Angers x Le Havre – CazéTV
16h05 – Lille x Nice – CazéTV
AFC Champions League (Quartas de Final)
13h15 – Buriram United x Shabab Al Ahli – Disney+
Campeonato Turco
14h – Genclerbirligi x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
Major League Soccer (MLS)
14h – Toronto x Austin – Apple TV
15h30 – Montréal x New York Red Bulls – Apple TV
17h30 – Colorado Rapids x Inter Miami – Apple TV
20h30 – Atlanta United x Nashville – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – New York City x Charlotte – Apple TV
20h30 – Orlando City x Houston Dynamo – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x DC United – Apple TV
21h30 – Dallas x LA Galaxy – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Portland Timbers – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x San Diego – Apple TV
22h30 – Seattle Sounders x St. Louis City – Apple TV
Copa do Rei (Final)
16h – Atlético de Madrid x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro
18h30 – Vasco x São Paulo – Prime Video
18h30 – Chapecoense x Botafogo – Premiere
20h – Vitória x Corinthians – Sportv e Premiere
20h30 – Cruzeiro x Grêmio – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
18h – Náutico x São Bernardo – Premiere
18h – América-MG x Sport – RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
18h30 – Vila Nova x Operário-PR – Disney+
20h30 – Avaí x Ponte Preta – Disney+
20h45 – CRB x Juventude – Xsports, SportyNet e Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Monterrey x Pachuca – SportyNet
0h* – América-MEX x Toluca – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (19)*
FIFA Series 2026
22h30 – Brasil (F) x Canadá (F) – Globo, ge tv e Sportv
