Fifa convoca três árbitros brasileiros para a Copa do Mundo, e web reage

A Fifa escolheu três árbitros brasileiros para atuar na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (9), e já gerou grande repercussão nas redes sociais.

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Ao todo, nove profissionais do apito brasileiro estarão na Copa do Mundo, sendo três árbitros e seis assistentes, incluindo um árbitro de vídeo. É o maior número entre todos os países.

O quadro brasileiro de arbitragem na Copa do Mundo será formado por Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques. Rodolpho Toski será o único brasileiro entre os árbitros de vídeo; ao todo, a Fifa selecionou 30 profissionais para o VAR.

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Nas redes sociais, a decisão da Fifa chamou muita atenção dos torcedores que acompanham o futebol brasileiro Veja os comentários sobre a escolha abaixo:

Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 adidas. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Confira a reação dos torcedores

Árbitros brasileiros na Copa do Mundo

Ramon Abatti, que teve atuação elogiada no Mundial de Clubes da Fifa do ano passado, foi selecionado para a primeira Copa do Mundo. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, por sua vez, vão para a segunda edição consecutiva da competição, já que apitaram o Mundial do Catar, em 2022.

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