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Entenda por que Neymar não jogou a estreia do Santos na Sul-Americana

Camisa 10 não viajou com a delegação

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
13:02
Neymar não foi relacionado para o confronto com o Deportivo Cuenca (Foto: Sports Press Photo/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraNeymar não foi relacionado para o confronto com o Deportivo Cuenca (Foto: Sports Press Photo/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
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O Santos iniciou sua trajetória na Copa Sul-Americana sem duas de suas principais estrelas: Neymar e Gabriel Barbosa. Os atacantes não foram relacionados para a partida contra o Deportivo Cuenca, disputada na noite de quarta-feira (8), no Equador.

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A ausência de Neymar para este jogo do Santos já havia sido antecipada pelo técnico Cuca. O camisa 10 não está lesionado, mas segue um controle de carga estabelecido pelo departamento físico do clube. Por isso, permaneceu em Santos e foi preservado visando a sequência da temporada.

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Gabriel Barbosa, por sua vez, também ficou fora da estreia continental. O atacante passou recentemente por um procedimento envolvendo plaquetas e segue em processo de recuperação. O procedimento foi realizado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

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Santos faz estreia na Sula sem Neymar e Gabigol

Neymar e Gabigol não foram relacionados para a estreia do Santos na Sul-Americana (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)
Neymar e Gabigol não foram relacionados para a estreia do Santos na Sul-Americana (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

Sem Neymar e Gabigol, o Santos acabou derrotado por 1 a 0 pelo Deportivo Cuenca, ampliando o momento negativo do time. No último domingo (5), o Peixe já havia sido superado pelo Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro — partida em que Neymar também não atuou, mas por motivo diferente: o jogador cumpria suspensão após receber três cartões amarelos.

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A expectativa é que tanto Neymar quanto Gabriel Barbosa estejam novamente à disposição na próxima rodada do Brasileirão, quando o Santos enfrenta o Atlético-MG.

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