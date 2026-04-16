menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (16/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
06:00
Pedro recebe destaque após atuação contra Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraPedro recebe destaque após atuação contra Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (16), a agenda do futebol é marcada pelos jogos de volta das quartas de final da Europa League, com destaque para Nottingham Forest x Porto, Aston Villa x Bologna, Celta de Vigo x Freiburg e Real Betis x Braga. O dia também conta com jogos da AFC Champions League, Copa Libertadores (com Palmeiras e Flamengo) e Copa Sul-Americana (com Atlético-MG e RB Bragantino).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de abril de 2026):

AFC Champions League (Quartas de Final)

13h15 – Al Sadd x Vissel Kobe – ESPN 4 e Disney+

Europa League (Quartas de Final - Volta)

13h45 – Celta de Vigo x Freiburg – CazéTV
16h – Aston Villa x Bologna – CazéTV
16h – Nottingham Forest x Porto – CazéTV
16h – Real Betis x Braga – CazéTV

continua após a publicidade

Copa Libertadores

19h – Palmeiras x Sporting Cristal – Paramount+
19h – Lanús x Always Ready – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Flamengo x Independiente Medellín – ESPN e Disney+
21h30 – Peñarol x Platense – Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Atlético-MG x Juventud-URU – ESPN e Disney+
19h – Tigre x Macará – Paramount+
21h30 – RB Bragantino x Blooming – ESPN 4 e Disney+
21h30 – San Lorenzo x Deportivo Cuenca – Paramount+
23h – Cienciano x Academia Puerto Cabello – ESPN 2 e Disney+

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias