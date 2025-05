Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Libertadores, Sul-Americana, Série B do Brasileirão, Campeonato Austríaco, Campeonato Norueguês, o Playoff de rebaixamento/acesso do Campeonato Francês e outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de maio de 2025)

Libertadores

Olímpia x San Antonio Bulo Bulo – 19h – Paramount+

Peñarol x Vélez Sarsfield – 19h – Paramount+

Racing x Fortaleza – 21h30 – ESPN e Disney+

Colo Colo x Atlético Bucaramanga – 21h30 – ESPN 3 e Disney+

Sul-Americana

Grêmio x Sportivo Luqueño – 19h – ESPN e Disney+

Godoy Cruz x Atlético Grau – 19h – ESPN 4 e Disney+

Fluminense x Once Caldas – 21h30 – Paramount+

Atlético-MG x Cienciano – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Unión Española x GV San José – 21h30 – Paramount+

Caracas x Deportes Iquique – 21h30 – Paramount+

Jogos de hoje: o Fluminense recebe o Once Caldas no Maracanã na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Brasileirão Série B

Ferroviária x Botafogo-SP – 21h35 – Rede TV!, Desimpedidos e Disney+

Campeonato Austríaco

LASK Linz x Rapid Vienna – 12h – OneFootball

Campeonato Norueguês

Brann x Molde – 13h – OneFootball

Campeonato Francês (Playoff de rebaixamento/acesso)

Reims x Metz – 15h30 – CazéTV

Campeonato Concacaf feminino sub-20

Canadá sub-20 (F) x Panamá sub-20 (F) – 17h – Disney+

México sub-20 (F) x Nicarágua sub-20 (F) – 20h – Disney+

Brasileirão sub-20

São Paulo sub-20 x Internacional sub-20 – 18h – Sportv

Amistoso Internacional

Eslovênia sub-18 x Macedônia do Norte sub-18 – 5h50 – FIFA+

