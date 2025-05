Com João Fonseca, saiba onde assistir Roland Garros nesta quinta (29)

O torneio de Roland Garros realiza nesta quinta-feira (29) os jogos da segunda rodada. Além do brasileiro João Fonseca, que enfrenta o francês Pierre-Hugues Herbert, mais 31 tenistas buscam permanecer em um dos principais torneios de tênis do mundo. O Lance! traz a agenda completa dos jogos de simples masculino e feminino do Roland garros desta quinta-feira, no horário de Brasília.

No Brasil, a transmissões dos principais jogos são na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Principais jogos

➡️ Por volta das 11h | João Fonseca contra Pierre-Hugues Herbert - Quadra 14; Por volta das 9h | Jannik Sinner contra Richard Gasquet - Quadra Philippe-Chatrier; Não antes das 15h15 | Gael Monfils contra Jack Draper - Quadra Philippe-Chatrier; Por volta das 11h | Corentin Moutlet contra Novak Djokovic - Quadra Suzanne-Lenglen.

Quadra do Roland Garros na última quarta-feira, dia 28 (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Confira a agenda completa de simples de 29 de maio do Roland Garros

Quadra Philippe-Chatrier

7h | Ann Li (USA) vs. Jessica Pegula (USA) - Simples Feminino

Em seguida | Jannik Sinner (ITA) vs. Richard Gasquet (FRA) - Simples Masculino

Em seguida | Madison Keys (USA) vs. Katie Boulter (GBR) - Simples Feminino

Não antes das 15:15 | Gael Monfils (FRA) vs. Jack Draper (GBR) - Simples Masculino

Quadra Suzanne-Lenglen

6h | Jaume Munar (ESP) vs. Arthur Fils (FRA) - Simples Masculino Em seguida | Tereza Valentova (CZE) vs. Coco Gauff (USA) - Simples Feminino Em seguida | Corentin Moutet (FRA) vs. Novak Djokovic (SRB) - Simples Masculino Em seguida | Daria Kasatkina (AUS) vs. Leolia Jeanjean (FRA) - Simples Feminino

Quadra Simonne-Mathieu

6:00 | Mirra Andreeva (---) vs. Ashlyn Krueger (USA) - Simples Feminino

Em seguida | Alexander Zverev (GER) vs. Jesper De Jong (NED) - Simples Masculino

Em seguida | Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs. Paula Badosa (ESP) - Simples Feminino

Em seguida | Jacob Fearnley (GBR) vs. Ugo Humbert (FRA) - Simples Masculino

Quadra 7

6:00 | Henrique Rocha (POR) vs. Jakub Mensik (CZE) - Simples Masculino

Em seguida | Andrey Rublev (---) vs. Adam Walton (AUS) - Simples Masculino

Em seguida | Anhelina Kalinina (UKR) vs. Lois Boisson (FRA) - Simples Feminino

Em seguida | Alycia Parks (USA) vs. Elsa Jacquemot (FRA) - Simples Feminino

Quadra 6

6:00 | Magdalena Frech (POL) vs. Marketa Vondrousova (CZE) - Simples Feminino Em seguida | Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs. Ekaterina Alexandrova (---) - Simples Feminino Em seguida | Flavio Cobolli (ITA) vs. Matteo Arnaldi (ITA) - Simples Masculino Em seguida | Denis Shapovalov (CAN) vs. Filip Misolic (AUT) - Simples Masculino

Quadra 9

Estimado para 7h30 | Hailey Baptiste (USA) vs. Nao Hibino (JPN) - Simples Feminino

Em seguida | Gabriel Diallo (CAN) vs. Tallon Griekspoor (NED) - Simples Masculino

Quadra 11

6:00 | Marie Bouzkova (CZE) vs. Sonay Kartal (GBR) - Simples Feminino

Quadra 12

Estimado para 7h30 | Robin Montgomery (USA) vs. Jessica Bouzas Maneiro (ESP) - Simples Feminino

Em seguida | Alexander Shevchenko (KAZ) vs. Ethan Quinn (USA) - Simples Masculino

Quadra 13

6:00 | Jiri Lehecka (CZE) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Simples Masculino

Em seguida | Joanna Garland (TPE) vs. Yulia Putintseva (KAZ) - Simples Feminino

Em seguida | Cameron Norrie (GBR) vs. Federico Gomez (ARG) - Simples Masculino

Quadra 14