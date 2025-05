Atlético-GO x Goiás: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ACG GOI SÉRIE B 10ª RODADA Data e Hora Sábado, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Antonio Accioly, em Goiânia (GO) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Onde assistir

Atlético-GO e Goiás se enfrentam neste sábado (31), às 18h30 (de Brasília), no Antonio Accioly, em Goiânia, Goiás. O confronto é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão da Disney+ (streaming).

Os rivais goianos vivem uma situação completamente diferente na competição. Enquanto o Goiás é o líder isolado do campeonato com 20 pontos, o Atlético-GO aparece em 14° lugar, com 11 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X GOIÁS

10ª RODADA – SÉRIE B - BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Fábio Matias)

Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Robert, Luizão e Rhaldney; Pottker, Marcelinho e Sandro Lima.

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo; Marcão, Rafael Gava e Welliton; Juninho, Pedrinho e Anselmo Ramón.