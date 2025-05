João Fonseca x Jack Draper: onde assistir e horário neste sábado em Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca, 65º colocado no ranking mundial, enfrentará o britânico Jack Draper, número 5 da ATP, pela terceira rodada de Roland Garros. A partida acontece neste sábado (31) na quadra Simonne-Mathieu, em Paris, e marca a primeira vez que o brasileiro alcança esta fase em um torneio de Grand Slam. Será a maior quadra que o brasileiro terá atuado até então no torneio. O jogo tem transmissão dos canais ESPN e da platafprma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

O confronto está programado para iniciar por volta das 10h (horário de Brasília), sendo o terceiro jogo do dia na quadra que comporta até 5 mil espectadores. Antes do duelo entre Fonseca e Draper, ocorrerão as partidas entre a espanhola Paula Badosa e a australiana Daria Kasatkina, seguida pelo confronto entre as francesas Elsa Jacquemot e Lois Boisson.

João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)

Mais sobre Jack Draper

O britânico Jack Draper, de 23 anos, vive o melhor momento de sua carreira. Esta é sua terceira participação em Roland Garros e a primeira vez que avança além da primeira rodada na chave principal do torneio francês. Em sua trajetória, Draper já disputou 11 torneios de Grand Slam nas chaves de simples, tendo como melhor resultado as semifinais do US Open em 2024.

O britânico Jack Draper na vitória sobre o francês Gael Monfils em Roland Garros (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



1997 BRA Gustavo Kuerten

1998 ESP Carlos Moyá

1999 USA Andre Agassi

2000 BRA Gustavo Kuerten

2001 BRA Gustavo Kuerten

2002 ESP Albert Costa

2003 ESP Juan Carlos Ferrero

2004 ARG Gastón Gaudio

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz