O sonho de ver Cristiano Ronaldo com a camisa do Flamengo foi oficialmente descartado pelo diretor-executivo de futebol do clube, José Boto. Em participação na "3ª Conferência Bola Branca", organizada pela Rádio Renascença em Lisboa, o dirigente português pôs fim às especulações sobre a possível contratação do craque português apenas para a disputa do novo Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá em 2025.

Cristiano Ronaldo celebra um de seus gols marcados em jogo do Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

A informação de que um clube brasileiro estaria interessado em contar com Cristiano Ronaldo para o Mundial foi divulgada recentemente pelo jornal espanhol Marca. A reportagem não citava nomes, mas logo o Flamengo passou a ser apontado como possível interessado. No entanto, Boto foi direto ao comentar o tema durante sua participação no evento.

— Nós temos objetivos bem claros, que passam por ganhar a liga, tentar ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Tentar ganhar tudo, se possível. E não vemos com bons olhos a chegada de um jogador, seja o Cristiano ou outro qualquer, só para jogar o Mundial — afirmou o dirigente.

Segundo Boto, embora o departamento de marketing do clube possa enxergar valor na contratação de um jogador com apelo global, como Cristiano Ronaldo, a direção de futebol adota uma linha mais pragmática: evitar gastos que comprometam o desempenho do grupo ao longo de toda a temporada.

— Estar a fazer um investimento que pode hipotecar o resto da temporada, da nossa parte esportiva, não vemos isso com bons olhos — completou.

A fala de José Boto não se limitou ao nome de Cristiano Ronaldo. Ele também deixou claro que o Flamengo, no momento, não pretende investir em jogadores considerados "medalhões", mesmo que sejam atletas como Neymar, frequentemente associados a rumores de retorno ao futebol brasileiro.

Atualmente, o único reforço encaminhado pelo clube é o volante Jorginho, do Arsenal, com quem a diretoria tenta uma liberação antecipada para disputar o Mundial. Além disso, o Flamengo busca ainda um meia e um ponta, mas essas negociações devem ficar para o segundo semestre.

Jornal espanhol também nega possibilidade

Segundo apurou o jornal As, da Espanha, os clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo e Botafogo não consideram viável a contratação.

- Gostaríamos que fosse verdade, mas infelizmente não há nada. Não acredito que nenhum clube brasileiro seja capaz de contratar Cristiano neste momento - disse uma fonte ao jornal.

Com isso, o clube reforça sua postura de planejamento a longo prazo, priorizando reforços que contribuam de forma efetiva para todos os desafios da temporada, e não apenas para o Mundial de Clubes.