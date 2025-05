Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia e São Paulo se enfrentam neste sábado (31), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto, válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

O São Paulo faz uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, o time conquistou apenas 12 pontos, com 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O desempenho ofensivo também preocupa: foram apenas 8 gols marcados, contra 9 sofridos.

Para o confronto, o Tricolor Paulista tem uma longa lista de desfalques: Alisson (suspenso), Ruan (dores no joelho), Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Marcos Antônio (lesão muscular) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda). Por fim, Luis Zubeldía está fora por suspensão, e seu auxiliar Maxi Cuberas comandará a equipe.

Ficha do jogo BAH SAO 11ª Rodada Brasileirão Série A Data e Hora Sábado, 31 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Já o Bahia faz uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro, somando 15 pontos em 10 jogos. A equipe venceu quatro partidas, empatou três e perdeu outras três, mantendo um desempenho equilibrado, mas ainda instável. O ataque tricolor balançou as redes nove vezes, enquanto a defesa sofreu dez gols, mostrando certo desequilíbrio defensivo. Apesar das oscilações, o Tricolor se mantém competitivo e busca maior regularidade para se firmar na parte de cima da tabela.

De volta após suspensão, Jean Lucas reforça o meio-campo do Bahia para o confronto deste sábado e deve começar entre os titulares. Por outro lado, o time segue com desfalques importantes: os zagueiros Kanu e Rezende, além do meia Erick, continuam em recuperação no departamento médico e dificilmente terão condições de jogo.

Bahia x São Paulo na história

Bahia e São Paulo se cruzaram em 51 oportunidades ao longo da história. O time paulista leva vantagem, com 20 vitórias, contra 16 do Bahia, além de 15 empates. No encontro mais recente, válido pelo Brasileirão de 2024, o São Paulo levou a melhor jogando fora de casa e venceu por 3 a 0, com gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura.

Partida será na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Bahia x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

SÉRIE A - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez). (Técnico: Rogério Ceni)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Arboelda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla (Negrucci) e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Lucca (Wendell). (Técnico: Maxi Cuberas)