A seleção de Hong Kong e o Manchester United se enfrentam em uma partida amistosa nesta dia sexta-feira, no Hong Kong Stadium, em So Kon Po (HK), às 9h (de Brasília), com transmissão ao vivo no site do Manchester United, na MUTV

O Manchester United enfrentará a seleção de Hong Kong em um amistoso antes da pausa de verão e da pré-temporada em julho.

Hong Kong, 153º no ranking da FIFA, é treinado por Ashley Westwood, ex-jogador da academia do United, e conta com jogadores habituados a atuar juntos em jogos internacionais. A equipe vem de um empate em 0-0 com Singapura nas eliminatórias da Copa da Ásia, encerrando uma sequência de sete vitórias. Este será o primeiro confronto entre as equipes desde 2005, quando o United venceu por 2-0 em um amistoso, com gols de Giuseppe Rossi e Dong Fangzhuo.

Tudo sobre o amistoso entre Hong Kong e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Hong Kong x Manchester United

Amistoso

📆 Data e horário: sexta-feira, 30 de maio, às 9 horas (de Brasília)

📍 Local: Hong Kong Stadium, em So Kon Po (HK);

👁️ Onde assistir: MUTV

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hong Kong (Técnico: Ashley Westwood)

Tse; Yue, Gerbig, Helio, Sun, Tan, Fernando, Ngan, Everton, Wong, Udebuluzor

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Bayindir; Fredricson, Kamason, Heaven; Diallo, Mainoo, Collyer, Amass; Moorhouse, Fernandes; Obi

