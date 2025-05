Conheça o Red Bull Leipzig, clube alemão que será o adversário do Santos em amistoso

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (28), contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha, às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A transmissão será do SporTV.

continua após a publicidade

➡️ Assista ao vivo no SporTV

A participação no amistoso internacional faz parte do projeto 'Tamo Junto, Brasil!'. A equipe chegou ao país no último sábado (24) e, como parte da divulgação internacional da marca, visitou parques, o Museu do Futebol, escolas, projetos sociais e até mesmo participou de um momento de integração com uma escola de samba.

Alguns jogadores se encontraram com o surfista Pedro Scooby, e Xavi Simons, principal atleta da equipe, visitou o Instituto Neymar Jr., na Baixada Santista. O surfista e o ídolo do Peixe também são patrocinados pela Red Bull.

continua após a publicidade

O time alemão treinou no CT do Bragantino, em Atibaia (SP), e também esteve presente no duelo contra o Juventude, na última segunda-feira (26), no palco do amistoso. As redes sociais dos dois clubes têm registrado esse momento de intercâmbio entre os 'primos'.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O time alemão não teve uma boa temporada: terminou apenas na 7ª colocação da Bundesliga, fora da zona de classificação para a Champios League, e está sem técnico. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o CEO Johann Plenge afirmou que a próxima temporada já começou.

continua após a publicidade

-A temporada começa agora. Não começa em julho ou no final de julho. Começa agora, porque há muito trabalho a ser feito. Precisamos resgatar o jeito certo de jogar futebol em campo. Precisamos trazer o equilíbrio certo de liderança para o time. Claro, precisamos encontrar o técnico certo, e estamos trabalhando nisso no momento. Depois, teremos dois meses de preparação adequada. Vamos fazer outro período de treinamentos para estarmos realmente focados e prontos desde o início de agosto, quando teremos o primeiro amistoso em Leipzig, depois jogaremos a Copa da Alemanha e, em seguida, começa a Bundesliga. Portanto, há muito trabalho a ser feito em todas as áreas do clube, pois queremos tornar a próxima temporada bem-sucedida novamente. E para isso, todos precisam estar prontos para dar aquele algo a mais. E estamos treinando para esse esforço extra neste momento.

➡️ Em exclusiva ao Lance!, CEO do Leipzig projeta amistoso contra o Santos e elogia Neymar

Esta é a primeira vez em 25 anos que uma equipe da Bundesliga vem ao Brasil. Ao todo, 25 jogadores foram relacionados para a partida

O RB Leipzig vai trazer alguns de seus principais jogadores pro Brasil, como o atacante Benjamin Sesko, maior goleador do time na Bundesliga, com 13 agols, e o goleiro Perter Gulacsi.

Xavi Simons foi contratado pelo clube alemão em junho de 2019; ele veio do PSG. (Foto: Divulgação/ Leipzig)

Os ingressos para o amistoso continuam disponíveis na plataforma FutebolCard. Os preços da inteira variam entre R$ 80,00 (arquibancadas Oeste e Leste) e R$ 240,00 (setor Norte B).

Conheça o Red Bull Leipzig

A escalada rumo ao topo começou em 2009, quando o SSV Markranstädt virou Red Bull Leipzig. Foram dois títulos, da quinta e da quarta divisões alemã, num intervalo de três temporadas.

Em 2014, acesso da terceira para a segunda. A cereja do bolo veio em 2015/2016, com o vice-campeonato da Bundesliga II e a promoção à elite. De cara, o RBL beliscou o vice-campeonato da primeira divisão e, assim, se classificou para a Liga dos Campões. Em 2020 fez uma campanha histórica na Champions, eliminado apenas nas semifinais pelo PSG.

Já estabelecido na Bundesliga, o Leipzig é agora figurinha carimbada na Champions. Na temporada 2021/2022, a equipe conquistou o seu primeiro título na elite, a Copa da Alemanha.

*As informações são do site oficial da Red Bull

Red Bull Arena:

Inauguração: 17 de julho de 2004

Capacidade: 47.800

Recorde de público: 47.069 (RB Leipzig 2 x 1 Union Berlin, RB Leipzig 3 x 5 Bayern, RB Leipzig 3 x 0 Borrusia Dortmund - 2022)

Partida nº 250: RB Leipzig 8 x 0 Teutonia Ottensen (30 de agosto de 2022)

Gol nº 500: RB Leipzig 3 x 0 Borussia Dortmund (10 de setembro de 2022)

Estádio do Red Bull Leipzig era conhecido anteiormente como Zentralstadion. Foi inaugurado em 1956 com capacidade para 10 mil pessoas. (Foto: Divulgação/ Leipzig)