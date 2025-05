Neymar se revolta com jornalista sobre negociação com Flamengo: ‘Bando de mentiroso’

Neymar negou interesse em defender o Flamengo. A informação foi divulgada após o influenciador e jornalista Gabriel Reis, conhecido como "paparazzo rubro-negro", afirmar que o estafe do atacante procurou a patrocinadora máster do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Segundo Gabriel Reis, o jogador, atualmente com contrato até 30 de junho com o Santos, teria o desejo de firmar vínculo com o Flamengo por seis meses, nos mesmos moldes do acordo com o clube paulista. Ainda de acordo com o influenciador, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, descartou a possibilidade de contratação.

- A informação é: gente próxima ao Neymar procurou o patrocinador master do Flamengo pra saber: “Vem cá, ainda rola aquilo que vocês queriam no início do ano?” Porque já quiseram no início do ano — inclusive, a gente trouxe essa informação aqui. Ele queria seis meses de contrato, podia ser Flamengo, podia ser Santos… acabou fechando com o Santos porque o BAP e o pessoal do Flamengo não quiseram, e continuam não querendo. Porque o Neymar quer ficar no Rio. Falou nem Flamengo, o Neymar quer ficar no Rio: melhor CT, estrutura e tudo mais. O Ancelotti quer acompanhar de perto, quer dar oportunidade ao Neymar. Ele procurou a patrocinadora do Flamengo, os caras ficaram animados, a mensagem foi: “Pô, notícia boa, estamos animados, o cara quer vir.” A questão é: o jogador tá cavando a vinda pro Flamengo. E agora, obviamente, sabendo que o Flamengo não quer, vai tentar desmentir. Só que tá aqui: o print é eterno - disse Paparazzo.

continua após a publicidade

A resposta de Neymar veio através das suas redes sociais pessoais, desmentindo o caso.

Neymar comentou na publicação do vídeo de Paparazzo (Foto: Reprodução)

➡️ Pai de Neymar fala sobre o futuro do camisa 10: ‘O Santos tem condição de abrigar?’

- Fico muito triste em ver que qualquer pessoa pode falar o que quiser para ter mais hype! Acho que os jornalistas tinham que ter muito cuidado com a sua profissão, tá cada dia pior.

Neymar fez publicação em sua rede social sobre o vídeo (Foto: Reprodução)

O que vem pela frente com Neymar

Segundo Neymar Jr., a renovação com o Santos só será definida após o dia 12 de junho. Ele tem contrato com o clube até o dia 30 do próximo mês. Até lá, tem mais dois compromissos com o Peixe: enfrenta o Botafogo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, e o Fortaleza no dia 12 de junho, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Lance de Neymar em Santos x RB Leipzig viraliza na web: 'Absurdo'