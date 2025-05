Craque é deixado de fora de convocação para Data Fifa de junho

O atacante Sadio Mané, de 33 anos, está fora da convocação da seleção de Senegal para os amistosos contra a Irlanda e a Inglaterra, marcados para os dias 6 e 10 de junho, respectivamente. O jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, solicitou dispensa da Data Fifa, segundo confirmou o técnico Pape Thiaw nesta terça-feira (21), em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Foi uma decisão pessoal, um assunto privado dele, e eu respeito isso como treinador - afirmou Thiaw.

Mané, que soma 111 partidas com a camisa de Senegal, foi alvo de críticas recentes por seu desempenho nas últimas partidas da seleção, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em março, o time empatou com o Sudão e venceu o Togo, mas o rendimento do camisa 10 gerou questionamentos entre torcedores e parte da imprensa local.

continua após a publicidade

➡️Mané passa em branco e Senegal empata com Sudão nas Eliminatórias

Apesar da ausência de sua principal estrela, o técnico senegalês convocou 26 jogadores, incluindo o estreante Mamadou Lamine Camara, campeão da Copa das Confederações da CAF com o Renaissance Berkane, do Marrocos. Além disso, sete nomes retornam à seleção, como os atacantes Nicolas Jackson (Chelsea) e Iliman Ndiaye (Everton), que não haviam sido chamados na última janela internacional.

Senegal enfrenta a Irlanda, no dia 6 de junho, em Dublin, e depois encara a Inglaterra, no dia 10, em Nottingham, em amistosos preparatórios para a sequência das Eliminatórias Africanas.

continua após a publicidade

Sadio Mané, atacante do Al-Nassr, pediu para ser deixado de fora da convocação da seleção senegalesa para a Data Fifa de junho (Foto: AFP)

Convocação de Senegal para os amistosos de junho:

Goleiros: Mory Diaw (Rodez), Yevhann Diouf (Stade Reims), Edouard Mendy (Al Ahli)



Defensores: Abdou Diallo (Al Arabi), El Hadj Malick Diouf (Slavia Praga), Ismail Jakobs (Galatasaray), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Antoine Mendy (Nice), Moussa Niakhaté (Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)



Meio-campistas: Lamine Camara (Monaco), Mamadou Lamine Camara (Renaissance Berkane), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Habib Diarra (Strasbourg), Krépin Diatta (Monaco), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham)



Atacantes: Boulaye Dia (Lazio), Idrissa Gueye (Metz), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Estrela Vermelha), Iliman Ndiaye (Everton), Cheikh Sabaly (Metz), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Abdallah Sima (Stade Brestois)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.