De olho na janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo pode anunciar pelo menos três reforços nos próximos dias. Além dos zagueiros Abner, do Juventude, e Kaio Pantaleão, do Krasnodar (RUS), o alvinegro está em tratativas avançadas para trazer o meia argentino Álvaro Montoro, de apenas 18 anos, que atua pelo Vélez Sarsfield.

O clube argentino gostaria de manter o jogador, mas dificilmente conseguirá fazer frente às investidas do Botafogo. Isso porque Montoro tem contrato válido apenas até o fim do ano — e, portanto, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. Além disso, a mudança para o alvinegro seria por um ano, seguida de transferência para o Lyon em meados de 2026. O clube francês também pertence a John Textor, dono a SAF do Botafogo. O movimento seria semelhante ao que convenceu Thiago Almada a jogar no Rio no ano passado.

Classificado às oitavas de final da Libertadores, o Vélez encara o Peñarol nesta quinta-feira (29) no Uruguai para decidir quem fica com a liderança do Grupo H e nem sequer relacionou Montoro para o confronto. Trata-se de um forte indicativo de que a negociação está em fase final, já que o meia é titular da equipe e não tem qualquer problema com lesão ou suspensão.

Botafogo tentou Montoro como reforço no início do ano

Álvaro Montoro já esteve na mira do Botafogo no início do ano, justamente para ser uma das opções para a saída de Almada. À época, contudo, o Vélez não se mostrou disposto a abrir mão do jogador.

A estimativa é de que o clube carioca desembolse US$ 8 milhões (cerca de R$ 45,2 milhões, na cotação atual) pela transferência. As bases salariais para Montoro ser reforço do Botafogo também já foram acordadas, mas o valores são mantidos em sigilo.

