Vasco x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Bragantino se enfrentam a partir das 21h (de Brasília) deste sábado (31) pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Sportv e Premiere.

O Vasco chega embalado após vencer e se classificar aos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. A vitória sobre o Melgar foi a segunda sob o comando do técnico Fernando Diniz. Já no Brasileirão, o Cruz-Maltino vem de derrota no clássico diante do Fluminense.

O Bragantino também venceu na última vez que entrou em campo. O Massa Bruta vem de vitória sobre o Juventude, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Vasco e Bragantino se enfrenta na noite deste sábado (31), em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BRAGANTINO

11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Vinicinho.