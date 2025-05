Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Nations League feminina, Campeonato Turco, a final da Copa do Rei Saudita e outros mais.

continua após a publicidade

➡️Everton aciona cláusula de compra e tira Alcaraz do Flamengo

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 30 de maio de 2025)

Brasileirão Série B

Vila Nova x Novorizontino – 19h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Amistoso Internacional

Brasil (F) x Japão (F) – 21h30 – Globo e Sportv

Alemanha (F) sub-19 x Inglaterra (F) sub-19 – 6h50 – FIFA+

Alemanha (F) sub-23 x Estados Unidos (F) sub-23 – 13h20 – FIFA+

➡️Clique para assistir no Sportv

Nations League feminina

Bélgica (F) x Espanha (F) – 15h30 – Disney+

Alemanha (F) x Holanda (F) – 15h30 – ESPN e Disney+

Inglaterra (F) x Portugal (F) – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

França (F) x Suíça (F) – 16h10 – Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Turco

Galatasaray x Basaksehir – 14h – Disney+

Antalyaspor x Trabzonspor – 14h – Disney+

Copa do Rei Saudita (Final)

Al Ittihad x Al Qadisiya – 15h – BandSports e Canal GOAT

Jogos de hoje: em busca da 'dobradinha', o Al-Ittihad vai em busca do título da Copa do Rei Saudita depois de vencer o Campeonato Saudita (Foto: Reprodução/X)

Paulistão sub-20

Corinthians sub-20 x Ituano sub-20 – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón x Real Zaragoza – 15h30 – Disney+

Campeonato Concacaf sub-20 feminino

Estados Unidos sub-20 (F) x Guiana sub-20 (F) – 17h – Disney+

Costa Rica sub-20 (F) x Porto Rico sub-20 (F) – 20h – Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.