Dispensado do Vasco, Souza abre o jogo sobre Felipe: ‘Se eu disser que é querido, tô mentindo’

O Vasco rescindiu os contratos do volante Souza e do zagueiro Manuel Capasso. O anúncio foi feito pelo clube na sexta-feira (16), nas redes sociais. Mais de uma semana depois, na quarta-feira (28), Souza foi ao "Arena SBT" e falou com Benja sobre a saída dele do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Não sei se foi o Felipe que me dispensou. Eu acho que também, juntamente com a galera da direção. Quando o Diniz veio falar comigo pela primeira vez, quando a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, ele falou — não pessoalmente, tá? — ele falou: “Ó, quando eu cheguei, infelizmente a decisão já estava tomada.” Então, pedi desculpa, e falei: “Não, sem problema nenhum.” Eu acho que o Pedrinho tem uma ótima intenção de ajudar o Vasco. Eu creio que vai ajudar, torço pra que ajude. E é vascaíno pra caramba também. E eu acho que errou — como todos erram. Eu não tenho nada contra ele, mas se eu disser que ele (Felipe) é um cara querido, eu tô mentindo. E eu sei que isso é um pouco forte de falar, mas não é um cara querido por todos. Mas é a forma dele de ser. Sempre foi assim. É um cara que tem uma personalidade forte - disse Souza, que ainda comentou o acontecimento com Capasso.

➡️ Vasco x 777 Partners: entenda os próximos passos do imbróglio entre clube e empresa

- Na posição que ele estava ali, de forma nenhuma ele poderia expor o atleta. Porque o atleta é um ativo do clube. E se você acaba falando da forma que ele falou, você expõe ainda mais o atleta ao ridículo. Quem vai querer um jogador que o próprio diretor fala que é ruim? “Ele é fraco, eu não gosto dele.” Isso também soou mal dentro do elenco. E eu, fazendo parte do elenco, posso dizer isso com muita propriedade.

continua após a publicidade

➡️ Justiça do Rio mantém gestão de Pedrinho no controle da SAF do Vasco

Vasco rescinde os contratos de Souza e Capasso

Souza chegou ao Vasco no meio do ano passado. O volante retornou ao clube que o revelou junto de Alex Teixeira e Philippe Coutinho.