Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série B e C, Brasileirão Feminino, Campeonato Italiano, Campeonato Uruguaio, Campeonato Português, Campeonato Argentino, Campeonato Alemão Feminino e segunda divisão do Campeonato Inglês.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 28 de abril de 2025)

Brasileirão Série B (5ª rodada)

Botafogo-SP x Goiás - 19h30 - Disney+

Brasileirão Série C (3ª rodada)

Caxias x Guarani - 19h30 - DAZN e Nosso Futebol+

Anápolis x Floresta - 19h30 - Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Brasileirão Feminino (7ª rodada)

Grêmio feminino x Internacional feminino - 20h - Sportv

Campeonato Italiano (34ª rodada)

Udinese x Bologna - 13h30 - Disney+

Lazio x Parma - 15h45 - ESPN 3 e Disney+

Hellas Verona x Cagliari - 15h45 - Disney+

Campeonato Uruguaio (13ª rodada)

Racing-URU x Cerro Largo - 15h - Disney+

Campeonato Português (31ª rodada)

Casa Pia x Estoril Praia - 16h15 - Disney+

Campeonato Argentino (15ª rodada)

Godoy Cruz x Atlético Tucumán - 17h15 - Disney+

Central Córdoba x Independiente Rivadavia - 21h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino (20ª rodada)

Wolfsburg feminino x Hoffenheim feminino - 13h - DAZN

Campeonato Inglês - Segunda Divisão (45ª rodada)

Leeds United x Bristol City - 16h - ESPN 4 e Disney+