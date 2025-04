Conflito entre Ancelotti e Endrick começou antes da contratação no Real

O jogador Endrick e treinador Carlo Ancelotti passam por momentos turbulentos na relação. Entretanto, os problemas podem ter começado desde antes da chegada do jogador ao Real Madrid. Segundo o jornal catalão "Sport", Ancelotti foi contra a contratação do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo as informações do portal, o treinador italiano não era favorável a chegada de Endrick ao Real por achar que a presença do brasileiro iria "saturar" o elenco.

Com atacantes como Mbappé, Vini Jr, Rodrigo e Bellingham, Ancelotti acreditou que Endrick iria abarrotar o elenco, o que impossibilitaria minutos para todos. Por isso, teve pouca influência na contratação do jogador, que foi um desejo do presidente do Real Florentino Pérez.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti pode deixar Endrick ‘na geladeira’ do Real Madrid, diz jornal

Relação estremecida entre Endrick e Ancelotti

Carlo Ancelott critica atitude de Endrick em jogo do Real Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

No dia 23 de abril, Endrick recebeu uma nova oportunidade como titular no Real Madrid, mas desagradou o técnico Carlo Ancelotti. O brasileiro iniciou o duelo com o Getafe, vencido pelos Merengues por 1 a 0, mas foi substituído na etapa final minutos após um lance que irritou o comandante italiano.

Aos dez minutos do segundo tempo, o camisa 16 recebeu grande passe de Camavinga e saiu cara a cara com o goleiro David Soria. Porém, a ousadia falou mais alto, e a joia tentou uma cavadinha; a bola pegou pouca altura e parou nas mãos do arqueiro espanhol. Em coletiva após o triunfo, Carletto detonou a escolha do atacante na jogada.

continua após a publicidade

- Ele não pode fazer essas coisas. É um jovem e ainda tem que aprender, mas essas coisas no futebol não existem. Ele tem que tentar finalizar o mais forte possível. O Real Madrid não é um clube de teatro - disparou o treinador.

O confronto com o Geta marcou a primeira chance de Endrick entre os titulares blancos em um jogo de La Liga. Antes, o jogador só havia iniciado partidas na Champions League e na Copa do Rei, mas havia sido acionado em 18 oportunidades saindo do banco de reservas na liga nacional.