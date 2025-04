Na mira de gigantes europeus, irmão de Bellingham tem destino provável

Aparentemente, não é só o sobrenome que Jobe Bellingham compartilha com seu irmão Jude, astro do Real Madrid. O caçula da família vem se destacando e chamando a atenção de gigantes europeus por seu talento. Na Inglaterra, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace e Manchester United monitoram o atleta. Na Alemanha, o Borussia Dortmund acompanha o jogador, porém, quem estaria liderando a corrida pelo jogador é o RB Leipzig.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista alemão Philipp Heinze, o clube alemão vê com bons olhos a contratação do meio-campista inglês, caso ocorra uma possível saída de Xavi Simons. O Sunderland, clube que Bellingham defende, estaria pedindo entre 25 e 30 milhões de euros (cerca de R$ 162 a R$ 194 milhões). Conforme o jornalista, o Leipzig estaria disposto a assumir o risco na contratação do meio-campista.

continua após a publicidade

Corrida de gigantes por Jobe Bellingham

Segundo o jornal alemão "BILD", o Borussia Dortmund também estaria de olho em uma negociação pelo jogador. A classificação para a Champions, no entanto, seria crucial para a chegada do atleta na equipe. Caso o clube se classifique para a competição, o elenco precisaria ser reforçado, e Jobe Bellingham seria um dos nomes cogitados para integrar o pacote de contratações.

➡️ Com Brasil de olho, Ancelotti se pronuncia sobre possível demissão no Real Madrid

Jobe Bellingham tem se destacando no Sunderland na segunda divisão inglesa (Foto: Divulgação/Instagram)

Além disso, o Chelsea também segue firme na corrida, segundo o portal britânico "The Sun". O clube londrino já teria garantido a contratação de dois jovens para esta janela de transferências, e Jobe Bellingham chegaria para fechar o trio de reforços.

continua após a publicidade

Jobe Bellingham foi formado nas categorias de base do Birmingham City, o mesmo clube que revelou seu irmão Jude. O jogador transferiu-se para o Sunderland em julho de 2023 por menos de dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). Desde então, vem chamando a atenção com atuações consistentes na segunda divisão inglesa, sendo apontado como uma das grandes promessas do futebol inglês.