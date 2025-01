Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (26), o destaque dos jogos de hoje é o clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Paulistão. Por outros Estaduais, entram em campo Fluminense, Botafogo e Vasco no Carioca, Atlético Mineiro em MG e Grêmio no Gauchão. Depois do vexame diante da Argentina, o Brasil entra em campo contra a Bolívia pelo Sul-Americano Sub-20.

Também há jogos de Tottenham e Manchester United na Premier League, Barcelona no Campeonato Espanhol, Milan, Lazio e Inter de Milão no Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de janeiro de 2025)

Campeonato Paulista

16h - Botafogo-SP x São Bernardo - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

16h - Mirassol x Portuguesa - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

18h30 - São Paulo x Corinthians - Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h30 - Guarani x Noroeste - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Campeonato Carioca

15h45 - Maricá x Sampaio Corrêa-RJ - BandSports e Canal GOAT

16h - Madureira x Fluminense - Band, Canal GOAT e Premiere

18h - Botafogo x Bangu - Sportv e Premiere

21h - Vasco x Portuguesa-RJ - Band, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Mineiro

16h - Pouso Alegre x Atlético-MG - Premiere

18h30 - América-MG x Villa Nova - Premiere

Campeonato Gaúcho

20h30 - Grêmio x Caxias - Sportv e Premiere

Sul-Americano Sub-20

18h - Bolívia x Brasil - Sportv 3

Jogos de hoje: Brasil tenta recuperação no Sul-Americano Sub-20 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

Campeonato Inglês

11h - Tottenham x Leicester - ESPN e Disney+

11h - Crystal Palace x Brentford - ESPN 3 e Disney+

13h30 - Aston Villa x West Ham - Disney+

16h - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Rayo Vallecano x Girona - Disney+

12h15 - Real Sociedad x Getafe - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Athletic Bilbao x Leganés - ESPN 4 e Disney+

17h - Barcelona x Valencia - Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Milan x Parma - ESPN e Disney+

11h - Udinese x Roma - Disney+

14h - Lecce x Inter de Milão - ESPN e Disney+

16h45 - Lazio x Fiorentina - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - Canal GOAT e OneFootball

13h30 - St. Pauli x Union Berlin - TV Cultura, Nosso Futebol e OneFootball

Campeonato Português

12h30 - Estoril x Vitória de Guimarães - Disney+

15h - Porto x Santa Clara - Disney+

17h30 - Braga x Boavista - Disney+

Campeonato Saudita

12h45 - Al Ahli x Al Riyadh - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, site da Band e Esporte na Band (YouTube)

14h - Al Nassr x Al Fateh - Canal GOAT, Bandplay, site da Band e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Francês

13h15 - Nantes x Lyon - CazéTV

Supercopa do Uruguai

20h30 - Nacional x Peñarol - Disney+

Campeonato Argentino

19h - Boca Juniors x Argentinos Juniors - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

9h - Dundee United x Rangers - Disney+

Campeonato Belga

9h30 - Standard Liège x Dender - Disney+

14h30 - Anderlecht x Mechelen - Disney+

Campeonato Turco

10h - Antalyaspor x Besiktas - Disney+

13h - Fenerbahçe x Göztepe - Disney+

Campeonato Baiano

16h - Bahia x Porto-BA - TVE Bahia

Campeonato Pernambucano

16h - Central x Sport - Canal GOAT e TV FPF Betnacional (YouTube)

Campeonato Goiano

16h - Atlético-GO x Vila Nova - TV Brasil Central

Campeonato Cearense

17h - Ferroviário x Ceará - Canal GOAT, ge.globo/ce, TVC (YouTube) e FCF TV Internacional

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30 - Hannover x Preussen Münster - OneFootball

9h30 - Ulm x Jahn Regensburg - OneFootball

9h30 - Darmstadt x Paderborn - OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

12h15 - Oviedo x Castellón - Disney+

14h30 - Racing Ferrol x Burgos - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

9h30 - Chelsea feminino x Arsenal feminino - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Manchester United feminino x Brighton feminino - Disney+