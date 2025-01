A partida do Sul-Americano Sub-20 não ficou só em destaque devido à humilhação sofrida pela Seleção Brasileira, mas também por conta da atuação de Claudio Echeverri, joia do City e carrasco do Brasil Sub-20.

Autor de dois gols no clássico e uma bela assistência na vitória por 6 a 0 na noite de sexta-feira, o meio-campista de19 anos foi vendido pelo River Plate à equipe inglesa em dezembro de 2023 em uma transação de 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões) mais bônus, de acordo com a imprensa britânica, e um vínculo válido até junho de 2028.

Echeverri, carrasco do Brasil Sub-20, comemora gol no Sul-Americano (Foto: Divulgação/Conmebol)

No entanto, só se juntou ao time de Guardiola em janeiro deste ano. O River Plate negociou o empréstimo do meio-campista até o fim do ano passado.

O destaque, entretanto, não é novidade. No Mundial Sub-17, em novembro de 2023, ele chamou a atenção do futebol europeu. E novamente sobre o Brasil. Echeverri marcou três gols da vitória da Argentina nas quartas de final. A seleção argentina terminou em quarto lugar, e o garoto foi o vice-artilheiro do Mundial, com cinco gols.

- Me dou bem contra o Brasil. Enfrentar esse rival te motiva a jogar. Sendo argentino, sempre é emocionante jogar esse clássico. A verdade é que ter ganhado dessa forma é um orgulho porque foi algo histórico - disse o meio-campista.

A estreia de Echeverri no futebol profissional foi aos 17 anos na vitória do River Plate por 3 a 1 sobre o Instituto, em 22 de junho de 2023. Na partida, ele se destacou ao dar uma bela assistência a Lucas Beltrán.

Jornais espanhóis repercutem Echeverri

A atuação de gala de Echeverri não foi repercutida somente na Argentina, mas sim por todo mundo. O jornal "AS", da Espanha, destacou o desempenho contra o Brasil e citou que Guardiola terá um "Diablito".

"Poucas atuações são lembradas tão explosivas quanto a de Claudio Echeverri na estreia da Sul-Americana Sub-20 da Venezuela. 'El Diablito' foi o melhor jogador na histórica vitória da Argentina por 6 a 0 sobre o Brasil . Enquanto isso, o Manchester City de Pep Guardiola já está esfregando as mãos aguardando sua chegada após o torneio", escreveu a publicação.

O "Marca", também da Espanha, exaltou o carrasco do Brasil Sub-20 e a grande aposta de Guardiola para a temporada. "Como se fosse um diabo saído do inferno".

"Como se fosse um verdadeiro diabo saído do inferno, o jogador do River que, em breve, estará com Pep Guardiola no City enlouqueceu os zagueiros brasileiros com seus dribles e ações. Eles não conseguiram impedir", destacou Echeverri, carrasco do Brasil Sub-20.