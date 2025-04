Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pelo Brasileirão, com Bahia x Ceará na Fonte Nova, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Campeonato Saudita, com o Al-Hilal de Jorge Jesus entrando em campo em busca do título da liga, Premier League, La Liga e Campeonato Italiano.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 21 de abril de 2025)

Brasileirão

Bahia x Ceará - 20h - Sportv e Premiere

Jogos de hoje: O Bahia de Everton Ribeiro recebe o Ceará. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Brasileirão Série B

Amazonas x Avaí - 18h - ESPN 4 e Disney+

Novorizontino x Criciúma - 19h - ESPN e Disney+

Remo x Coritiba - 21h30 - Disney+

Brasileirão Série C

ABC x CSA - 19h30 - Nosso Futebol

Tombense x Figueirense - 19h30 - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Inglês

Tottenham x Nottingham Forest - 16h - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Leeds United x Stoke City - 11h - Disney+

West Brom x Derby - 11h - Disney+

Burnley x Sheffield United - 13h30 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

Torino x Udinese - 7h30 - Disney+

Cagliari x Fiorentina - 10h - Disney+

Genoa x Lazio - 13h - ESPN 4 e Disney+

Parma x Juventus - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Girona x Real Bétis - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Eibar x Málaga - 15h30 - Disney+

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Shabab - 12h55 - Canal GOAT

Al Ittihad x Al Ettifaq - 15h - Canal GOAT

Campeonato Argentino

Tigre x Belgrano - 19h - Disney+

Independiente Rivadavia x Aldosivi - 21h15 - Disney+

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Newport County x Walsall - 8h30 - Disney+