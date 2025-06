Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

MCI WAC 1ª rodada Mundial de Clubes - Grupo G Data e Hora Quarta-feira (18), às 13h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA) Árbitro Ramon Abatti Abel Assistentes Rafael Alves e Danilo Ricardo Simon Manis

O Manchester City chega ao Mundial de clubes para tentar salvar uma temporada abaixo das expectativas de Pep Guardiola. Após terminar em terceiro na Premier League e sem títulos, a equipe veio forte no mercado de transferências e anunciou quatro reforços para a disputa do Mundial. São eles: Rayan Cherki, que veio do Lyon; Tijjani Reijnders, do Milan, Marcus Bettinelli, do Chelsea e Rayan Aït-Nouri, que chegou do Wolverhampton. As contratações não são esperadas para começarem a partida como titulares, mas podem entrar na segunda etapa.

O Wydad Casablanca, por sua vez, chega no Mundial por ter sido campeão da Champions da África em 2022. A equipe que embarcou para os Estados Unidos com três brasileiros no elenco. São eles: Arthur Sanches, com passagem pelas categorias de base do Fluminense, Pedrinho, que veio do Corinthians, e Guilherme Ferreira, que passou pelas bases de Cruzeiro, América-Mg e jogou pelo Guarani.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City e Wydad Casablanca

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, do SporTV e da CazéTV.

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro); Rafael Alves e Danilo Ricardo Simon Manis (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland

Wydad Casablanca (Técnico: Mohamed Amine Benhachem)

Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng.

