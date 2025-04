Com dois gols e uma assistência no jogo de hoje do Barcelona contra o Celta de Vigo, Raphinha chegou a 53 participações em gols (30 gols e 23 assistências) na temporada por clube. Ele é o primeiro jogador do Barcelona a chegar em 50 participações em gols desde o trio Messi, Suárez e Neymar. Com nove jogos restando (dez, se chegar à final da Champions), o brasileiro persegue o recorde da melhor temporada de um brasileiro em números na Europa.

Raphinha faz a melhor temporada de sua carreira. Postulante e um dos favoritos a vencer a bola de ouro, o brasileiro ainda pode ser campeão de tudo que disputar pelo clube no ano. O Barcelona já foi campeão da Supercopa da Espanha após vitória por 5 a 2 sobre o Real Madrid, e pode levantar o troféu de La Liga, Champions League e da Copa do Rei da Espanha.

No campeonato espanhol, o clube é líder com 73 pontos e só depende de si para conquistar o 27º título de sua história. Na Champions, o Barcelona enfrenta a Inter de Milão nas semifinais e busca sua sexta Orelhuda. Já na final da Copa do Rei, o time enfrenta o Real Madrid no próximo sábado (26) e pode ganhar sua 32ª edição.

Raphinha muito perto de recorde de Neymar e brasileiros

Com 53 participações em gols na temporada pelo Barcelona, Raphinha está muito perto de superar a melhor temporada da carreira de Neymar em números. Em 2015/2016, o astro que hoje joga no Santos fez 31 gols e deu 25 assistências em 49 jogos pelo Barcelona, somando 56 participações em gols. Na mesma temporada, Jonas também superou a marca de 50 participações em gols. Foram 36 gols e 18 assistências pelo Benfica, totalizando 54 participações.

O recorde brasileiro no século pertence a Jardel. Em 2001/2002, o centro-avante fez 55 gols e 8 assistências pelo Sporting, somando 63 participações. Se levadas em conta apenas as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália), Neymar detém a marca de mais contribuições por um brasileiro no século. Nesse contexto, Raphinha tem no mínimo nove jogos para contribuir com quatro gols e se tornar o maior brasileiro na Europa.