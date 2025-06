Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão da Globo, do SporTV, da CazéTV e do DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Real conquistou o direito de disputar o Mundial devido aos títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24. Porém, na última temporada, o desempenho não foi o mesmo: o time não conquistou nenhum dos principais troféus, além de uma sequência de quatro derrotas diante do rival Barcelona. A saída de Carlo Ancelotti trouxe a renovação na área técnica com a chegada de Xabi Alonso, que vive grande expectativa pela estreia neste compromisso.

O Al-Hilal, por sua vez, chegou ao topo de seu continente com o título da Champions Asiática em 2021/22. Mas o panorama é semelhante ao dos Merengues: sem vencer o continental nem a liga local, chega ao torneio nos Estados Unidos em novo cenário, já que demitiu Jorge Jesus e arrancou Simone Inzaghi da Inter de Milão depois de quatro anos de trabalho, para torná-lo o segundo mais bem pago de sua função no mundo.

Em 2023, os dois times se enfrentaram na decisão do antigo Mundial (hoje Copa Intercontinental), e os espanhóis levaram a melhor por 5 a 3, com dois do brasileiro Vini Jr. O grupo H é completado por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT). Os dois se enfrentam no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio.

Confronto entre Real Madrid e Al-Hilal será repetido neste Mundial; veja onde assistir (Foto: Khaled Desouki/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Al-Hilal

1ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Facundo Tello-ARG (árbitro); Juan Pabllo Belatti-ARG e Gabriel Chade-ARG (auxiliares); César Ramos-MEX (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Kylian Mbappé

❌ Desfalques: Dani Carvajal, Éder Militão, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy e Endrick (lesionados)

❓ Dúvidas: Antonio Rüdiger e David Alaba (lesionados)



🔵🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Yassine Bono; Hassan Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulayhi; João Cancelo, Mohamed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom e Aleksandar Mitrovic

❌ Desfalques: -