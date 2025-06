Bia Haddad em Nottingham: confira onde assistir e horário

Campeã em 2022 e principal favorita, Bia Haddad Maia (21ª do mundo) estreia nesta terça-feira (17) no WTA de Nottingham, na Inglaterra, na grama. A adversária da brasileira será a americana Mccartney Kessler (42ª) , em torno das 12h (de Brasília), com transmissão do Dinsey +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Essa é apenas a segunda partida entre a tenista dos EUA e a número 1 do Brasil. Na primeira, em Cleveland, ano passado, a anfitriã levou a melhor, por 1/6, 6/1 e 7/5.

Quem vencer o jogo desta terça-feira enfrenta, nas oitavas de final, a chinesa Lin Zhu (309ª), que vem de vitória sobre a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (108ª), por 6/4 e 6/1.

Bia Haddad venceu nas duplas

Na segunda-feira, a paulistana e a alemã Laura Siegemund derrotaram a dupla britânica formada por Jodie Burrage e Sonay Kartal por 6/2 7/6 (7/3), no torneio que tem premiação de US$ 275 mil.

A alemã Laura Siegemund e a brasileira Bia Haddad venceram a estreia em Nottingham (Reprodução)

Bia Haddad Maia X Kessler Mccartney

WTA DE NOTTINGHAM — ESTREIA

📅 Dia: terça-feira, 17 de abril de 2025;

⏰ Horário: em torno das 11h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Notinghan

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)