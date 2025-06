Al Ain e Juventus se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Audi Field, em Washington (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

AIN JUV 1ª rodada Mundial de Clubes - Grupo G Data e Hora Quarta-feira (18), às 22h (de Brasília) Local Audi Field, em Washington (EUA) Árbitro Tori Penso Assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt Var - Onde assistir

O Al Ain chega para o confronto embalado por uma sólida campanha que o levou ao título continental, mostrando um futebol coletivo bem organizado e com destaques ofensivos como Soufiane Rahimi. A equipe dos Emirados Árabes aposta na força do entrosamento e no apoio da torcida para surpreender adversários mais fortes como Juventus e Manchester City na fase de grupos do Mundial.

continua após a publicidade

Já a Juventus entra em campo cercada de expectativa quanto à sua estreia internacional sob o comando de Igor Tudor. O time italiano busca consolidar sua nova identidade de jogo e terá força máxima à disposição, com exceção de Manuel Locatelli, que é dúvida para começar entre os titulares devido a questões físicas.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain x Juventus

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Tori Penso (árbitro); Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (assistentes);

📺 VAR: -

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Ain (Técnico: Vladimir Ivic)

Khalid Eisa; Salomoni, Kouadio, Cardoso, Abdelkarim; Nader, Park Yong-Woo; Al-Baloushi, Soufiane Rahimi, Kaku e Kodjo Laba

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Nicolas Savona, Alberto Baio e Kelly; Nicolás González, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso; Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz e Francisco Conceição.

A Juventus estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18) (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.