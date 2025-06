Pachuca e RB Salzburg se enfrentam pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no TQL Stadium. O confronto terá transmissão do Sportv, CazéTV e DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

O Pachuca conquistou classificação para o Mundial de Clubes após ter vencido a Copa dos Campeões da Concacaf, em 2024. Recentemente, a equipe mexicana que conta com o centroavante John Kennedy chegou às quartas de final do Torneio Clausura da Liga MX, sendo eliminada pelo América-MEX.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Por outro lado, o RB Salzburg entrou na competição via ranking da Uefa, mas não possui a mesma relevância em relação ao período de Haaland e Minamino. A equipe austríaca decepcionou na última temporada, em que ficou na vice-liderança da competição nacional e quase perdeu a vaga para a Champions League.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Pachuca e RB Salzburg, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Pachuca x RB Salzburg

1ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

👁️ Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Mustapha Ghorbal (árbitro); Mokrane Gourari e Abbes Akram Zerhouni (auxiliares); Ibrahim Mutaz (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Moreno; Berlanga, Bauermann, Aceves e González; Pedraza, Montiel e Bautista; Sigala, López e Idrissi.



🔴⚪ RB Salzburg (Técnico: Thomas Letsch)

Schlager; S. Baidoo, Gadou, Mellberg e Trummer; Nene, Bidstrup, Kawamura e Gloukh; Baidoo e Ratkov.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.