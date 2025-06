Volta Redonda x Avaí: onde assistir, horário e prováveis escalações

Volta Redonda e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com apenas 10 pontos conquistados, o Volta Redonda ocupa a 16ª posição, uma acima da zona da degola. Em casa, o clube busca a sua terceira vitória na competição para tentar se afastar das colocações de baixo da tabela.

Ficha do jogo VOL AVA 12ª rodada Série B Data e Hora terça-feira, 17 de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho Assistentes Francisco Chaves Bezerra Junior e Matheus Valentim da Silva Var Vinicius Furlan Onde assistir

O Avaí, por outro lado, vive fase oposta que seu oponente. O clube catarinense ocupa atualmente a 8ª colocação. No entanto, uma vitória na noite desta terça-feira (17) deixaria o time de Jair Ventura na terceira posição, passando equipes como Chapecoense, Remo, Cuiabá, Coritiba e CRB.

continua após a publicidade

Volta Redonda e Avaí se enfrentam nesta terça (12) (Foto: Fabiano Rateke/AFC)

➡️Ulsan HD x Mamelodi Sundowns: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X AVAÍ

12ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Matheus Valentim da Silva

🏁VAR: Vinicius Furlan

➡️Clube da Série B cria área de Experiência do Cliente e fecha parceria com startup de dados

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Gabriel Bahia; Jhonny, Pierre, Robinho, PK e Sánchez; MV e Heliardo (Ítalo)

continua após a publicidade

AVAÍ (Técnico: Jair Ventura)

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Eduardo Brock e Andrey; Barreto, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber.

➡️Thunder x Pacers: horário e onde assitir o jogo 5 das finais da NBA