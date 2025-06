Brasil x Bélgica na VNL feminina: saiba o horário e onde assistir

O Brasil estreia na VNL feminina contra a Bélgica nesta quarta-feira (18), às 10h (de Brasília), em Istambul, na Turquia, pela segunda semana da competição internacional. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção Brasileira encerrou a primeira semana da Liga das Nações na quinta colocação da tabela, somando oito pontos, com três vitórias e uma única derrota para a Itália, em seu último jogo no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A Bélgica, por sua vez, ocupa o 16º lugar, com três derrotas e apenas uma vitória, totalizando três pontos.

Para a segunda semana, o Brasil já pode contar com Gabi Guimarães e Rosamaria no elenco comandado por Zé Roberto. A oposta está entre as relacionadas para o primeiro confronto e pode começar como titular, enquanto a estreia da ponteira e capitã deve ocorrer nas próximas partidas.

continua após a publicidade

No retrospecto do confronto direto, o Brasil mantém um domínio absoluto: venceu todos os 12 jogos contra as belgas na última década. O encontro mais recente entre as equipes foi no Pré-Olímpico de 2023, com vitória brasileira por 3 sets a 0. Pela VNL, os três duelos anteriores também favoreceram o Brasil, com a Bélgica conseguindo vencer apenas um set no total.

Brasil na primeira semana da VNL feminina (Foto: Divulgação CBV)

➡️VNL feminina: seleções trazem reforços, e estreia de Gabi Guimarães é adiada

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Bélgica pelo VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Bélgicaa

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Istambul, na Turquia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV

continua após a publicidade

Veja as 14 convocadas para o confronto entre Brasil e Bélgica

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras: Júlia Bergmann, Helena, e Ana Cristina

Opostas: Jheovana, Tainara e Rosamaria

Líberos: Kika e Laís

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia.