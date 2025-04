Xabi Alonso é a prioridade do Real Madrid, diz Fabrizio Romano

Com a provável saída de Carlo Ancelotti do Real Madrid, o clube já definiu sua prioridade para a próxima temporada: Xabi Alonso. Segundo Fabrizio Romano, a diretoria do clube merengue já tem esse plano há meses, mas uma proposta oficial ainda não foi formalizada. Ainda de acordo com o jornalista, o Bayer Leverkusen não vai dificultar a saída do atual treinador, e entende a vontade de Xabi, que já recusou ofertas da Premier League e do Bayern de Munique para seguir o sonho de treinar seu ex-clube.

Xabi Alonso chegou ao Bayer Leverkusen em outubro de 2022 após passagem pela Real Sociedad B e fez história. Em sua primeira temporada, o ex-jogador do Real Madrid pegou um time na vice-lanterna do Campeonato Alemão e classificou para a Europa League. Na temporada passada, um feito ainda mais impressionante: foi campeão invicto da Bundesliga, sendo o primeiro título de liga do clube alemão, e campeão da Copa da Alemanha, além de ter chegado à final da Europa League. Neste ano, o Bayer Leverkusen é segundo colocado na Bundesliga e foi eliminado nas oitavas de final da Champions para o Bayern de Munique.

Já Carlo Ancelotti deve deixar o cargo de técnico do Real Madrid, de acordo com o 'The Athletic'. O destino mais provável do italiano é a Seleção Brasileira, que está sem treinador desde março, quando demitiu Dorival Júnior. Ancelotti trabalha com várias opções disponíveis - incluindo permanecer no Real Madrid em uma função que não seja como técnico -, mas, de acordo com o portal, sua preferência é assumir o comando do Brasil.

Xabi Alonso pode levar Wirtz para o Real Madrid

De acordo com informação do portal 'Bild', a prioridade de Florian Wirtz, em caso de saída do Bayer Leverkusen, é o Real Madrid. Se Xabi Alonso for parar nos Merengues, existe a possibilidade de a joia alemã o acompanhar. O jornal afirma que, em caso de saída, a primeira prioridade para Wirtz é o Real, seguido por Manchester City e Bayern de Munique.