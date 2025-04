Em enquete realizada pelo jornal 'Marca', da Espanha, torcedores querem Vini Jr e Carlo Ancelotti fora do Real Madrid no próximo verão. O atual vencedor do prêmio The Best foi um dos poucos que se livrou da crítica na eliminação contra o Arsenal no meio da semana, mas voltou a sofrer avaliações negativas de parte da torcida junto com o treinador italiano, que pode parar na Seleção Brasileira.

Em segundo lugar em La Liga e eliminado da Champions, o Real Madrid vive uma temporada de mais baixos do que altos. Apesar de um começo promissor ao conquistar a Supercopa da Uefa contra a Atalanta em agosto, a equipe oscilou muito nas partes mais importantes do ano. Em janeiro, perdeu de 5 a 2 para o Barcelona, seu maior rival, na final da Supercopa da Espanha. As equipes ainda vão se enfrentar na final da Copa do Rei da Espanha no próximo sábado (26), no que pode ser o último jogo de Ancelotti co comando do Real Madrid em caso de derrota.

Vini Jr e Ancelotti criticados em enquete

O jornal 'Marca' divulgou o resultado de uma enquete com os torcedores do Real Madrid nesta sexta-feira (18). Nela, os madridistas votaram nos jogadores que devem sair do clube ao final da temporada. O resultado foi surpreendente: Vini Jr apareceu em sexto lugar, com mais de 63 mil votos. Já Carlo Ancelotti figurou ainda acima na lista. O treinador recebeu 76 mil votos e ficou em quarto lugar.

Vini Jr comemora gol marcado sobre o Arsenal pelo Real Madrid, na Champions League (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

A lista completa de quem deve sair do Real Madrid ao fim da temporada de acordo com os torcedores ficou assim: