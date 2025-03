Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (19), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos da Champions League Feminina, Copa do Nordeste, da semifinal do Campeonato Paranaense e do Paulistão Série A2.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 19 de março de 2025)

Champions League Feminina

Wolfsburg feminino x Barcelona feminino - 14h45 - TNT, Max e DAZN

Manchester City feminino x Chelsea feminino - 17h - DAZN

Copa do Nordeste

CSA x Bahia - 19h - Premiere

Ceará x Juazeirense - 19h - Premiere

Confiança x Sampaio Corrêa - 19h - Premiere

Vitória x Sport - 21h30 - SBT (PE, BA, AL, RN, PB, MA e PI), ESPN, Disney+ e Premiere

Sousa x Fortaleza - 21h30 - SBT (CE) e Premiere

Brasileirão Sub-20

Corinthians sub-20 x Grêmio sub-20 - 15h - Sportv

Vasco sub-20 x Cruzeiro sub-20 - 15h45 - Sportv

Paulistão Série A2

Primavera-SP x Santo André - 15h - Paulistão (YouTube)

Ituano x Ferroviária - 19h - Canal GOAT

Capivariano x XV de Piracicaba - 19h - Paulistão (YouTube)

Taubaté x São José-SP - 20h - Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Paranaense (Semifinal)

Athletico-PR x Maringá - 20h - TV Paraná Turismo, NSports e Rede Furacão

Campeonato Colombiano (Apertura)

Independiente Santa Fé x Atlético Bucaramanga - 20h30 - Fanatiz

Atlético Nacional x Tolima - 22h30 - Fanatiz