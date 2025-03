Candidato ao prêmio da Bola de Ouro na temporada 2024/25, o brasileiro Raphinha demonstrou humildade e destacou outro jogador do Barcelona. Segundo o camisa 11, o meio-campista Pedri é uma peça fundamental no esquema tático do time de Hansi Flick, que se mostra cada vez mais forte na briga pelos títulos de La Liga, Copa do Rei e Champions League.

- É um jogador que tem uma qualidade indiscutível. Não vejo nosso time sem o Pedri. Ele tem que estar em todos os jogos, porque é quem faz o time andar. Independentemente da idade, é um jogador experiente. Dividir o campo com ele é sempre especial. Quando a gente não sabe muito o que fazer com a bola, joga para ele e dá uma tranquilizada no jogo - disse Raphinha, em entrevista à "ESPN".

Ao melhor estilo Xavi e Iniesta nos tempos áureos de Barcelona, Pedri é um maestro no clube catalão comandado por Hansi Flick. Por não ter números expressivos, seu reconhecimento acaba sendo deixado de lado quando comparado a jogadores de ataque. São apenas cinco gols e seis assistências em 41 jogos na temporada. Ponto que, inclusive, Raphinha fez questão de destacar.

- Uma pena que não tem muitos números de assistências e gols, e muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido. Mas na minha opinião é, se não o jogador mais importante, um dos mais importantes da nossa equipe - finalizou.

Desempenho de Raphinha no Barcelona na atual temporada

O Barcelona de Hansi Flick é uma das sensações da temporada, não só pelos resultados, mas também pela forma de jogar. Raphinha é a cara e o cara desse time e, além dos números impressionantes, o brasileiro é retrato da dedicação ofensiva e defensiva dos jogadores do time espanhol.

Na briga pelo título da La Liga, da Champions League e da Copa do Rei com o Barça, Raphinha tem 30 gols e 20 assistências em 46 jogos na temporada.

Na último compromisso dos blaugranas na Liga dos Campeões, Raphinha foi às redes duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Benfica - Lamine Yamal completou o triunfo e Otamendi descontou -, garantindo vaga ao Barça nas quartas de final continentais. Na ida, o brasileiro já havia anotado o gol solitário no Estádio da Luz, mesmo com seu time tendo um a menos em campo após a expulsão do jovem zagueiro Pau Cubarsí.