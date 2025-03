Árbitro assume erro que tirou o título de La Liga para o Barcelona

O árbitro Mateu Lahoz admitiu ter errado gravemente na partida decisiva entre Barcelona e Atlético de Madrid, na temporada 2013/14 da La Liga. Na ocasião, o erro do juiz foi favorável ao time de Madri e decretou o primeiro título de Campeonato Espanhol da "Era Simeone".

Em entrevista ao programa esportivo espanhol El Partidazo de COPE, o árbitro relembrou o caso antes de outro duelo decisivo entre as equipes na La Liga, no último domingo (16), no qual o Barcelona venceu de virada por 4 a 2 e assumiu a ponta da tabela do campeonato.

"Eu estava errado. É muito difícil que isso aconteça novamente com o calendário condicionado. Eles chegaram empatados em praticamente tudo e houve uma jogada que pudemos ver depois que Juanfran não tocou. Da minha posição era impossível discernir. Vamos lá, eu teria apostado os 20 dedos das minhas mãos e pés que Cesc Fábregas tinha tocado naquela bola. A responsabilidade sempre foi dada ao assistente e aquela jogada foi sobre sinergia da equipe e o único responsável por ela fui eu", afirmou Mateu.

O que aconteceu?

Em pleno Camp Nou, na última rodada da La Liga 2013/14, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentavam valendo o título. Os Colchoneros, com 89 pontos, necessitavam de ao menos um empate para se sagrar campeão, enquanto a equipe blaugrana, com 86 pontos, precisava dos três pontos para ultrapassar o rival e erguer a taça.

O chileno Aléxis Sanchéz abriu o placar aos 34 minutos de jogo para colocar o Barça em vantagem pelo título. No começo da segunda etapa, o zagueiro colchonero Godín marcou o gol de empate, o que daria o título para a equipe de Diego Simeone. Apesar da pressão blaugrana, o Atlético de Madrid segurou o empate e venceu a edição de La Liga.

A reclamação do Barcelona, no entanto, foi de um gol mal anulado de Lionel Messi, aos 21 minutos do segundo tempo. O árbitro Mateu Lahoz entendeu que o argentino, em posição de impedimento na hora do gol, recebeu o passe do companheiro Cesc Fábregas. A bola, entretanto, foi passada pelo defensor rival Juanfran, o que daria total condição para Messi desempatar a partida.